Il Pollino, un’alternativa per trascorrere il Ferragosto in montagna

Clima mite, contatto con la natura, possibilità di praticare attività outdoor adatte a tutti, sarà per questo che la montagna lucana piace, anche e soprattutto d’estate.

E’ in particolare il Parco Nazionale del Pollino a richiamare il maggior numero di vacanzieri in fuga dal caldo di spiagge e città e alla ricerca di esperienze autentiche.

Un mix che Rotonda, comune del potentino e cuore dell’area protetta, offre anche quest’anno ai suoi visitatori. Meta di eccellenza del turismo sostenibile e delle origini, Rotonda, anche per questo mese di agosto, propone diverse soluzioni per chi vuole rilassarsi avvicinandosi ai ritmi della natura.

Si parte dall’accoglienza; a disposizione dei turisti ci sono le strutture del “Borgo Ospitale” realizzato attraverso il sapiente recupero architettonico di antiche dimore del centro storico di origine medioevale dove le stradine lastricate in pietra calcarea, il calore e la luce del sole creano una magica atmosfera.

Ambienti unici che raccontano la storia di Rotonda pensati per far immergere i vacanzieri nelle atmosfere e nella calma del borgo. Non mancano le attività da praticare per vivere appieno l’esperienza rotondese in compagnia dei local.

Tra tutte, la possibilità di cimentarsi nella preparazione dei piatti tipici del posto, come i ‘cavatelli’ pasta fresca fatta rigorosamente a mano o quelli a base di uova e peperone crusco accompagnato dal saporito pane locale. Altrettanto variegata l’offerta di attività outdoor.

Rotonda offre, infatti, la possibilità di fare tour in bici organizzati con una guida e trekking urbano, passeggiando nei vicoli del Borgo, ma anche nelle faggete del Parco nazionale del Pollino con escursioni guidate per godere della vista dei pini loricati, effettuare percorsi d’acqua trekking e visite al rinnovato museo paleontologico con il suo ‘elefante antico’. Insomma, per Ferragosto un’ottima alternativa alle idee di sempre. Niente sabbia, niente caos: solo natura, relax e libertà.