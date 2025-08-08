Neuroscienze: a Castronuovo di Sant’Andrea un seminario sulle nuove frontiere diagnostiche

Castronuovo di Sant’Andrea – Il prossimo 18 agosto, alle ore 18:30, presso la Sala “Don Sante De Matteo”, si terrà un importante seminario sul tema:

“Neuroscienze: Nuove Frontiere Diagnostiche nel Parkinson e nelle Neuropatie Dolorose”.

A tenere l’incontro sarà il Prof. Vincenzo Donadio, professore associato di Neurologia presso l’Università di Bologna e ricercatore presso l’IRCCS – Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

L’appuntamento, promosso dalla sezione comunale AVIS di Castronuovo di Sant’Andrea, rappresenta un’occasione significativa di informazione e divulgazione scientifica per il territorio. Saranno affrontati temi di grande attualità e impatto sociale, con uno sguardo approfondito sulle più recenti innovazioni nella diagnosi del morbo di Parkinson e delle neuropatie a carattere doloroso.

Un evento aperto a tutti: cittadini, operatori sanitari e appassionati delle tematiche medico-scientifiche.