Ok di Israele a occupare Gaza. Starmer: ‘Un piano sbagliato’. Onu: ‘Si fermi immediatamente’

La Turchia ha condannato il piano approvato dal Gabinetto di sicurezza di Israele per la conquista di Gaza City. “Condanniamo con la massima fermezza la decisione di Israele di espandere la sua operazione militare a Gaza, che costituisce una nuova fase della sua politica espansionistica e genocida nella regione”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara.

Il ministero chiede allo Stato ebraico di “interrompere i suoi piani di guerra, accettare un cessate il fuoco a Gaza e avviare negoziati per una soluzione a due Stati”, e invita “la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per impedire l’attuazione di questa decisione”.

I piani israeliani per la Cisgiordania hanno lo scopo di “cancellare lo Stato palestinese” e di impedire che in futuro si verifichi un altro attacco simile a quello del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas: lo ha detto il ministro delle Finanze di estrema destra, Bezalel Smotrich, al quotidiano Ofek del partito Sionismo Religioso, riporta il Times of Israel.

Smotrich ha affermato di lavorare per ristabilire gli ex insediamenti israeliani di Ganim e Kadim nel nord della Cisgiordania, entrambi evacuati e smantellati nell’ambito del disimpegno del 2005, sottolineando che spera di vedere questo piano realizzarsi “nelle prossime settimane”.

Onu:’Israele fermi immediatamente il suo piano su Gaza’

L’Onu esige che Israele “fermi immediatamente” il proprio piano di controllo militare sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce un comunicato.