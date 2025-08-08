Arabax Music Festival chiude al ritmo di Axwell (Swedish House Mafia)

Axwell fa ballare la Sardegna ed il 9 agosto chiude con il suo sound l’Arabax Music Festival. Questo festival è tornato a far ballare l’estate con grandi artisti, con un’edizione 2025 ad alto livello di musica e show. Nella cornice unica degli Scogli Rossi di Arbatax, sulla Costa Orientale della Sardegna, nel territorio del Comune di Tortolì, dopo il successo delle prime tre serate con Planet Funk (2 agosto), Gigi D’Agostino (3 agosto) e mentre si aspetta DJ Snake (8 agosto), è già tempo di bilanci… Ed il 9 agosto, come dicevamo, arriva Axwell, uno dei tre Swedish House Mafia e top DJ internazionale. Con lui anche Tommy Vee, tra i più stimati professionisti del mixer italiani, attivo anche lui a livello internazionale.

Co-fondatore degli Swedish House Mafia e figura di riferimento dell’EDM mondiale, Axwell è una figura di riferimento a livello internazionale. Con una carriera ricca di successi internazionali, il DJ e produttore svedese ha firmato brani iconici come Feel the Vibe, Together, Watch the Sunrise, Tell Me Why e I Found U. Vanta collaborazioni con nomi leggendari come Madonna, Roger Sanchez, Robbie Rivera, e progetti paralleli come Supermode, Axwell Ʌ Ingrosso e AxEr con Eric Prydz. Dopo la storica reunion degli Swedish House Mafia nel 2018 all’Ultra Music Festival di Miami, Axwell torna a esibirsi come solista in Italia, con un live ad altissimo impatto visivo ed emotivo, pronto a infiammare la spettacolare fenice del palco Arabax.

La forza di Arabax Music Festival non sono solo gli artisti. Oltre al luogo, decisamente magico, c’è nuovo palco monumentale a forma di fenice, alto 20 metri e largo 60, accoglierà una line-up stellare: quattro appuntamenti tra musica elettronica, dance e sonorità globali, per un’esperienza immersiva che unisce suoni, luci e natura. Con oltre 80.000 presenze nelle edizioni precedenti e ospiti del calibro di 50 Cent, l’Arabax Music Festival si conferma un punto di riferimento tra i grandi eventi estivi italiani. L’edizione 2025 alza ulteriormente l’asticella grazie a una scenografia unica, una proposta musicale di altissimo profilo ed una location naturale tra le più suggestive del Mediterraneo.