Al via il progetto “Ferrandina, Terra di Ulivi”

Sarà presentato ufficialmente martedì 12 agosto, alle ore 18.30, nella sala consiliare del Comune di Ferrandina, nell’ambito del Majatica Jazz Festival 2025, il progetto “Ferrandina, Terra di Ulivi”.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare l’identità olivicola del territorio, intrecciando storia, paesaggio, cultura e innovazione.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’operazione 19.2.B.3 “Arte nel Paesaggio Rurale” e promosso dal GAL Start 2020, in collaborazione con il Comune di Ferrandina e numerosi partner istituzionali e scientifici.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti delle autorità locali e dei rappresentanti delle principali realtà del territorio:

Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina

Pierluigi Di Biase, Assessore alla Cultura

Francesco Mancini, Provincia di Matera

Titty Santeramo, Delegazione FAI

Pietro Bitonti, Coldiretti

Rocco Zito, CIA

Antonio Marsilio, Confagricoltura

Giovanni Lacertosa, Ricercatore ALSIA

Dopo i saluti, si entrerà nel vivo del progetto con gli interventi di:

Angelo Zizzamia , Vice-Sindaco di Ferrandina e Presidente del GAL Start 2020, che parlerà della valorizzazione dell’“oro verde” ferrandinese

Giuseppe Silvaggi, ingegnere progettista, che illustrerà nel dettaglio il progetto Ferrandina Terra d'Ulivi

, ingegnere progettista, che illustrerà nel dettaglio il progetto Ferrandina Terra d’Ulivi Antonio Pecci, ricercatore dell’Università degli Studi della Basilicata (DIUSS, SSBA), che presenterà gli aspetti scientifici e culturali del progetto

A chiudere l’incontro sarà Carmine Cicala, Assessore all’Agricoltura. Modera la giornalista Margherita Agata.

Il convegno rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio programma di rilancio territoriale, che punta a fare di Ferrandina un modello virtuoso di buone pratiche in ambito rurale e culturale.

Un percorso che parte dalla sua antica vocazione olivicola, testimoniata sin dall’età classica, e guarda al futuro con rinnovata energia. Ferrandina è, oggi più che mai, terra d’ulivi, di cultura e di visione.