Presentazione del libro “La matta di Piazza Giudia” il 9 agosto a Terranova di Pollino

Terranova di Pollino – Tra gli appuntamenti culturali dell’estate 2025, è in programma per sabato 9 agosto alle ore 18, presso la sala consiliare, la presentazione del libro La matta di Piazza Giudia. Storia e memoria dell’ebrea romana Elena Di Porto, scritto da Gaetano Petraglia ed edito da Giuntina.

Terranova, terra di confino e una storia ritrovata: è questo il filo conduttore dell’incontro, che riporta alla luce la vicenda di Elena di Porto, giovane donna ebrea romana internata durante il fascismo in Basilicata, e ospitata anche a Terranova di Pollino. Ribelle, appassionata di sport, antifascista e anticonformista, Elena fu perseguitata per la sua identità e il suo coraggio. Dopo la liberazione, tornò nel ghetto di Roma per cercare di salvare i suoi fratelli ebrei. Deportata ad Auschwitz, non fece mai ritorno.

Durante la serata sarà possibile incontrare l’autore Gaetano Petraglia e partecipare a un momento di riflessione sulla memoria e sull’accoglienza lucana negli anni dell’internamento.

L’iniziativa si inserisce nel programma estivo del Comune, che quest’anno dedica uno spazio speciale alla memoria storica e alla valorizzazione del territorio.

Un’occasione per conoscere una figura femminile potente e dimenticata, e per riscoprire il ruolo della Basilicata come terra di accoglienza.

biografia sintetica dell’autore

Gaetano Petraglia (Potenza, 1974). Già insegnante e archivista libero professionista, nel 2018 entra tramite concorso nei ruoli del ministero della cultura, come funzionario archivista presso l’Archivio Centrale dello Stato.

Dal febbraio 2025 è anche Direttore dell’Archivio di Stato di Viterbo.

Oltre che al suo lavoro, si dedica anche alla ricerca storica, in particolare dell’età contemporanea, con un occhio particolare per le vicende della sua terra d’origine, la Basilicata.