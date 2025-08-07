Miss Italia, Teresa Cammarelle è Miss Sport Givova Basilicata 2025

Miss Sport Givova Basilicata 2025 è Teresa Cammarelle.

La 21enne di Lavello, studentessa di Mediazione Linguistica, ha iniziato a ballare quando aveva tre anni e nel 2023 si è diplomata in danza classica, moderna e contemporanea per poi cimentarsi con la danza aerea.

È stata incoronata dalla sindaca di Bernalda Francesca Matarazzo e dalla Assessora Rocchelia Scarcella nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta martedì 5 agosto in Piazza Alessidamo a Metaponto Lido.

L’organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Bernalda.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la frizzante voce della cantante Elena Cappiello.

L’hair style delle aspiranti miss è stato curato da Mary Acconciature di Maria Antonietta Di Santo e Rossella Morelli Hairy per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale