“L’8 e il 9 agosto al Parco della Grancia: natura, emozioni e grande spettacolo tornano protagonisti”

Dopo il successo delle ultime giornate, il Parco della Grancia è pronto ad accogliere nuovamente il suo pubblico per due imperdibili appuntamenti, venerdì 8 e sabato 9 agosto, tra natura incontaminata, laboratori esperienziali, emozionanti esibizioni di falconeria e lo spettacolo serale “La Storia Bandita”, che continua a incantare spettatori di tutte le età.

In tantissimi hanno preso parte ai laboratori didattici, che spaziano dall’artigianato alle attività rurali, confermando il successo di un’offerta turistica esperienziale e autentica, che valorizza a pieno le tradizioni e il paesaggio lucano.

Particolarmente apprezzata anche l’esibizione di falconeria, uno dei momenti più suggestivi dell’intera giornata: il volo dei rapaci, la maestria dei falconieri e la narrazione che accompagna la dimostrazione hanno suscitato stupore e applausi da parte di un pubblico coinvolto e partecipe.

Grande affluenza infine per “La Storia Bandita”, il primo cinespettacolo storico d’Italia, che ogni sera regala un’emozione collettiva unica tra narrazione, musica, fuochi e luci, immersi nell’anfiteatro naturale dei boschi di Brindisi di Montagna. Un viaggio appassionante nella storia del brigantaggio lucano, che si conferma evento culturale di rilievo nazionale.

L’invito è per tutti coloro che non hanno ancora vissuto questa esperienza a non perdere le prossime date, venerdì 8 e sabato 9 agosto, per immergersi nel fascino del Parco della Grancia, dove la bellezza del paesaggio incontra la forza del racconto, l’emozione della natura e il piacere della condivisione.

Per info e biglietti: www.parcograncia.com