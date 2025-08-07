ARTFEST 2025: DAL 25 AGOSTO AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE

Ai nastri di partenza l’ottava edizione di Artfest, il festival delle arti coreutiche in programma dal 25 agosto al 15 ottobre.

La manifestazione, unica nel suo genere riconosciuta in Basilicata dal ministero della Cultura, è promossa dall’associazione culturale ‘Etra’ ed inaugura quest’anno un nuovo triennio di progettualità, coinvolgendo 5 comuni lucani: Venosa, Melfi, Matera, Montemilone e Ginestra.

Importanti i numeri di questa edizione: dieci compagnie di danza nazionali e internazionali, 27 spettacoli di cui 4 in prima nazionale, 2 produzioni e una coproduzione del Festival, 4 residenze artistiche, 2 progetti di rete, conferenze e approfondimenti agli spettacoli.

Obiettivo di quest’anno sarà quello di indagare il rapporto tra uomo e paesaggio valorizzando i luoghi e rendendo visibile quello che la storia, gli insediamenti umani e i processi culturali hanno tracciato sui territori.

Tra i numerosi appuntamenti, a Matera, il 25 agosto lo spettacolo inaugurale a Palazzo Lanfranchi dove andrà in scena ‘Selva’ della compagnia spagnola Cìa Daniel Abreu. Il 26 agosto a Venosa l’Anfiteatro Romano riaprirà al pubblico con lo spettacolo ‘Achilles’ della Ocram Dance Movement in collaborazione con Scenario Pubblico Centro Nazionale di produzione della danza.

Il 28 Artfest si sposterà al castello di Melfi con la grande prima nazionale coprodotta da Etra dal titolo ‘We are our roots’ del coreografo Roberto Tedesco.

Seguirà un approfondimento a cura di Maria Luisa Buzzi (direttrice di Danza&Danza). Sabato 30 agosto, a Venosa, nel parco archeologico, sarà la volta di Nicola Galli per Tir danza che metterà in scena ‘Cosmorama’.

Nella stessa giornata, sempre a Venosa, ma in piazza Municipio, il grande spettacolo ‘Weirdoo + Armoniosa Unità’ firmato dalla MM Contemporary Dance Company, con in scena 11 danzatori.

Il 31 agosto, ancora nella cittadina oraziana, in piazza Umberto I il festival chiuderà la sua sezione estiva con le restituzioni al pubblico del lavoro di residenza artistica con i giovani danzatori di Artfest a cura di Roberto Zappalà con le coreografie di Maud de la Purification per Scenario Pubblico e della Compagnia Eleina D. Una serie di appuntamenti della sezione educational completeranno il calendario di eventi in programma sino a ottobre.

ll festival si muove sotto la direzione artistica di Michele Merola, direttore della MM Contemporary Dance Company e di Carmen Vella, regista, coreografa, danzeducatrice, esperta in didattica della danza e Lucana insigne per l’anno 2016. A sostenere il progetto, assieme al Ministero della Cultura e alla Regione Basilicata, anche i Comuni di Venosa, Melfi, Ginestra e Montemilone.

Preziosa la collaborazione con i Musei Nazionali di Matera Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata, Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, partner del festival.

“Artfest si conferma contenitore culturale capace di portare la danza a tutti, rendendo questa forma di espressione artistica accessibile e davvero inclusiva- spiega Sara De Feudis, presidente dell’associazione ‘Etra’, che opera dal 2016 nell’ambito della diffusione di pratiche artistiche attraverso modalità innovative e sperimentali, la produzione di spettacoli, e l’organizzazione e la programmazione di grandi eventi – ma anche attenzione e sostegno alle nuove generazioni di artisti, grazie ai progetti di residenza offerti dal festival a coreografi e compagnie indipendenti che non ricevono contributi pubblici”.