Arrivano dieci giorni di caldo rovente, temperature anche a 40 gradi

Con l’arrivo di una nuova ondata di calore africano tornano nelle città italiane i primi bollini arancioni, che indicano il rischio salute a causa del caldo per i più fragili.

Sono due, Firenze e Rieti, i centri urbani contrassegnati, per la giornata di domani, con questo livello di rischio, cui è superiore solo il bollino rosso (rischio per tutti i cittadini).

Se poi ieri tutte e 27 le città monitorate erano contrassegnate in verde (nessun rischio caldo), oggi si contano 4 città in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore): sono Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti. Tornando a domani, oltre ai due bollini arancioni, si contano ben 11 bollini gialli: oltre a Bolzano e Perugia, nell’elenco ci sono Bologna, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Trieste, Verona e Viterbo. Il Lazio, con 4 bollini gialli e 1 arancione, sempre domani, è rappresentata da tutti e 5 i capoluoghi di provincia.

Nel corso dei prossimi 10 giorni caldo rovente sull’Italia. Lo riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, nel segnalare l’arrivo di un anticiclone africano con temperature fino a 40°C all’ombra su gran parte dell’Italia. “Sono valori di calore estremo, anche perché siamo ad agosto e le giornate hanno iniziato ad accorciarsi”, spiega.

In particolare, l’anticiclone africano porterà 40°C a Terni, 39°C a Firenze, 38°C anche a Roma. Negli stessi giorni, durante il primo picco del weekend, anche a Milano massime di 36°C e 40°C percepiti a causa dell’alta umidità. L’anticiclone dovrebbe persistere almeno fino al 16-17 agosto con la bolla africana caratterizzata da minime sui 20-24°C e massime tra i 35 e i 40°C; mentre nella settimana successiva non si esclude una fase temporalesca specie al Nord.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 7. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro e al Sud sole e caldo in deciso aumento.

Venerdì 8. Al Nord: sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro: sole e caldo in forte aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in deciso aumento.

Sabato 9. Al Nord: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo ed afa in ulteriore aumento.

TENDENZA: anticiclone africano su tutta l’Italia almeno fino a Ferragosto con massime tra 35 e 40°C.

