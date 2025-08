Voglio tornare negli anni ’90 arriva a Montescaglioso

Musica, emozioni e spettacolo per una serata gratuita dedicata alla magia degli anni Novanta, sabato 9 agosto, dalle ore 21:30 in Piazza Roma, Montescaglioso si accende con il live show anni ’90 d’Italia, un evento travolgente che promette di far rivivere l’energia e la colonna sonora di un decennio indimenticabile.

Un viaggio musicale nel tempo, sotto il cielo d’agosto, con ingresso libero e gratuito, per una serata all’insegna della spensieratezza, della condivisione e della nostalgia danzante.

Le più grandi hit del decennio rivivranno attraverso DJ set spettacolari, luci, coreografie ed effetti visivi degni di un vero e proprio party.

L’evento è reso possibile anche grazie al sostegno e alla collaborazione di queste realtà del territorio: Union sound, Studio Silvaggi, Primo sole, Brave.

Insieme, uniti dalla passione per la musica e per la promozione culturale e artistica, questi partner contribuiscono a dare vita a uno degli eventi estivi più attesi dell’anno.

Un evento gratuito che si inserisce all’interno del cartellone estivo del Comune di Montescaglioso, patrocinante, in collaborazione con l’Associazione Carnevale montese.

Un evento che promette di riunire generazioni diverse sotto il segno della musica e della festa.

Pronti a tornare negli anni ‘90? Montescaglioso vi aspetta sotto le stelle.