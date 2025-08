Turismo, un Avviso pubblico per 15 milioni di euro

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, un nuovo Avviso Pubblico rivolto alle imprese del settore turistico per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta ricettiva e della ristorazione. La dotazione finanziaria complessiva dell’intervento è pari a 15 milioni di euro.

Nello specifico, 10 milioni saranno destinati al rafforzamento delle strutture alberghiere ed extralberghiere, mentre 5 milioni andranno a beneficio delle strutture della ristorazione, sia in connessione con attività ricettive esistenti, sia autonome.

“ In piena stagione turistica – sottolinea l’Assessore Cupparo – vogliamo incoraggiare i nostri operatori a investire nella qualità dell’ospitalità, che rappresenta un tratto distintivo apprezzato da chi sceglie la Basilicata come meta di soggiorno. Le risorse stanziate offrono un’occasione concreta per qualificare l’offerta, creare nuovi posti letto e incentivare nuova occupazione nel comparto.”

L’Avviso è rivolto alle imprese costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente alla data di presentazione della domanda, che intendano realizzare investimenti nel territorio lucano. Sono ammessi interventi di attivazione 8compreso nuova costruzione), ampliamento, riqualificazione e riattivazione di attività ricettive e di ristorazione, nonché delle attività complementari connesse.

Tra le finalità dell’iniziativa:

valorizzare le principali destinazioni turistiche regionali;

aumentare la competitività delle imprese locali;

allungare la stagione turistica e incrementare la permanenza media dei visitatori.

Secondo i dati diffusi dall’APT, nel primo semestre 2025 si registra un +7% di arrivi e un +6,3% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando un trend positivo da consolidare.

“ Invito tutte le imprese del settore turistico e della ristorazione a cogliere questa opportunità. L’obiettivo è comune: costruire una Basilicata sempre più accogliente, competitiva e attrattiva. L’impegno della Regione è quello di restare al fianco degli operatori in un percorso di crescita e di rilancio del territorio”, conclude l’Assessore Cupparo”

L’Avviso sarà pubblicato sul BUR del 7 agosto 2025. Lo sportello che si aprirà alle ore 8.00 del 7 ottobre 2025 e sarà aperto fino alle ore 18.00 del 7 febbraio 2026.