Screening regionale per il tumore della prostata: oltre 570 adesioni a Matera e provincia dal 3 giugno ad oggi

Prosegue con buoni risultati la campagna regionale di screening per il tumore della prostata avviata lo scorso 3 giugno.

L’iniziativa, rivolta alla popolazione maschile tra i 45 e i 70 anni, ha già registrato la partecipazione di 573 cittadini residenti a Matera e provincia.

Dei partecipanti, 105 uomini hanno dichiarato una familiarità con la patologia, mentre 468 hanno aderito pur non avendo precedenti familiari, a conferma di una crescente attenzione verso la prevenzione anche tra chi non presenta fattori di rischio noti.

Lo screening si articola in tre fasi principali: compilazione di un questionario online, volto a raccogliere informazioni preliminari sullo stato di salute e i fattori di rischio individuali, prelievo del sangue per il dosaggio del PSA (antigene prostatico specifico), un esame utile a individuare eventuali anomalie e visita specialistica urologica, riservata ai soggetti che presentano valori di PSA anomali o che, in base al questionario, necessitano di approfondimenti.

Per accedere al prelievo occorre ritirare il ticket di prenotazione gratuito al CUP.

Sono esclusi dal percorso di screening gli assistiti a cui è già stato diagnosticato un tumore alla prostata, assistiti nella fascia di età 45-49 anni che non hanno episodi di familiarità e gli assisiti nella fascia di età 50-70 anni che nei due anni precedenti si sono sottoposti a esami diagnostici: biopsia prostatica, eco trans-rettale e risonanza magnetica della prostata multiparametrica.

«I numeri registrati finora rappresentano un segnale positivo. La risposta della cittadinanza dimostra che la cultura della prevenzione sta facendo passi avanti.

Ricordiamo che la diagnosi precoce è uno strumento fondamentale per la cura efficace di molte patologie oncologiche» dichiara il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo

https://www.ospedalesancarlo.it/screening-tumore-prostata L’ASM invita tutti gli uomini tra i 45 e i 70 anni, residenti in Basilicata, a partecipare gratuitamente allo screening, accedendo alla piattaforma online dedicata