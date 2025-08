Meloni, riforma giustizia veloce, messe in conto le conseguenze La premier al Tg5 risponde sul caso Almasri

“Ovviamente a me non sfugge che la riforma della giustizia procede a passi spediti e ho messo in conto eventuali conseguenze”.

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una anticipazione di una intervista al Tg5 che andrà in onda stasera rispondendo a una domanda sullo scontro tra governo e magistratura sul caso Almasri.

ANSA