L’irlanda protagonista della seconda stagione di ‘Mercoledì’

La seconda stagione della serie tv ‘Mercoledì’, in onda dal 6 agosto su Netflix, è stata girata in varie località delle contee irlandesi di Wicklow, Dublino e Offaly.

I coproduttori Alfred Gough e Miles Millar hanno definito i luoghi delle riprese “davvero magici” e le ambientazioni irlandesi “perfette per la serie perché aggiungono un senso di bellezza senza tempo, di meraviglia e di epica spettacolarità al mondo di Wednesday”.

Gli spettacolari paesaggi irlandesi saranno visibili in tutta la serie e tra i luoghi più belli c’è sicuramente la tenuta Powerscourt Demesne a Enniskerry, nella contea di Wicklow, parte dell’Ireland’s Ancient East, con la sua splendida cascata e i suoi giardini, che sono apparsi più volte sullo schermo, in popolari serie tv come ‘Vikings’ e ‘Disenchanted’.

La nobile dimora ospita anche una distilleria, un apprezzato golf club e un raffinato cinque stelle, il Powerscourt Hotel, perfetto per trascorrere qualche giorno nella campagna irlandese, magari girando con una bici messa a disposizione dalla struttura e immergendosi nell’atmosfera della serie tv.

Un’altra affascinante location gotica è Charleville Castle, nella contea di Offaly, incantevole area dell’Ireland’s Ancient East.

Tra le particolarità di questo luogo, apparso anche in ‘Becoming Jane’ e ‘The Tudors’, è King Oak, un gigantesco albero discendente dalle antiche foreste di querce un tempo diffuse in Irlanda, con un’età compresa tra i 400 e gli 800 anni.

Molte scene sono state girate nel suggestivo cimitero di Deansgrange a Dublino, che è anche l’ultima dimora di noti personaggi irlandesi, tra cui la cantante Sinéad O’Connor, lo scrittore Flann O’Brien e l’ex primo ministro Seán Lemass.

“La prima stagione di Mercoledì è stata un’opera che ha fatto scuola – commenta il produttore Alfred Gough – ma c’è ancora molto del suo mondo da scoprire ed è stato emozionante far crescere la portata e la visione dello show in questa nuova stagione”.

“Il viaggio di Mercoledì – proseguono i produttori – è più oscuro e complesso: dovrà fronteggiare famiglia, amici, nuovi misteri e vecchi avversari, che la spingeranno ad affrontare un altro anno a Nevermore”.

Il conturbante mondo della seconda stagione è ancora opera di Tim Burton, regista e produttore esecutivo anche di questa nuova avventura.

Per immergersi al meglio nelle atmosfere della serie televisiva, infine, si può partire da Dublino e proseguire anche con il treno o l’autobus verso il vicino Ireland’s Ancient East nelle giornate autunnali, con la lieve nebbia che fa capolino e che ci ricorda il fantastico mondo di Nevermore.

ANSA