Instagram come TikTok, dirette live solo con mille follower

Meta ha cambiato le regole per poter avviare una diretta su Instagram.

Le “live” sono ora aperte agli account con un profilo pubblico e un minimo di 1.000 follower.

Questa modifica, scoperta dal sito TechCrunch in assenza di una comunicazione ufficiale da parte del colosso americano, impedisce ai piccoli creator e agli utenti occasionali con account privati o un numero inferiore di follower di utilizzare la funzione di trasmissione live.

L’aggiornamento allinea il social al rivale TikTok, che richiede lo stesso numero minimo di follower per avviare dirette. Su YouTube la soglia è invece di 50 iscritti.

Chi non soddisfa i requisiti di Instagram vedrà, al momento della pressione del tasto di avvio delle live, il messaggio “abbiamo modificato i requisiti per utilizzare questa funzionalità. Solo gli account pubblici con almeno 1.000 follower potranno creare video in diretta”.