“Senise, Sassone (consigliere comunale minoranza): ‘mozione Gaza è un diversivo, si affrontino i problemi locali'”

SENISE 03/08/2025 – Nel consiglio comunale di Senise stiamo assistendo a un teatro in cui i consiglieri della maggioranza si prestano a logiche di partito del tutto estranee agli interessi reali dei cittadini”.

È quanto dichiara il consigliere comunale di minoranza di Forza Italia Nicola Maria Sassone a seguito del consiglio comunale tenutosi lo scorso 30 luglio.

“Evidentemente al sindaco Eleonora Castronuovo e alla maggioranza non è chiaro il concetto di amministrare la cosa pubblica.

Senise ha bisogno di risposte che, dopo anni di commissariamento risultano essere urgenti, e la maggioranza risponde con una mozione per Gaza.

Da quando un ente locale può elevarsi ad esprimersi su equilibri geopolitici?”, chiede il consigliere azzurro.

Il riferimento è all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale che, insieme all’approvazione del Dup e a provvedimenti relativi al bilancio, prevedeva la proposta di approvazione della mozione relativa alla guerra che è in corso nella striscia di Gaza e alla proposta alla Regione Basilicata di sospendere ogni forma di cooperazione con Enti e Istituzioni del governo israeliano.

“Si tratta -continua Sassone- di una inopportuna strumentalizzazione della drammatica situazione dell’emergenza umanitaria in Medio Oriente che, se pur raccoglie lo sgomento unanime dell’intera comunità politica, non può essere piegata a logiche di parte, come sta accadendo per le opposizioni in consiglio regionale di Basilicata.

La discussione in consiglio comunale risulta essere ancor più inutile se si considera che il consiglio regionale ha già stabilito la data della discussione sull’emergenza umanitaria a Gaza, che sarà il prossimo 4 agosto.

Sarebbe opportuno e corretto, da un punto di vista politico e istituzionale, attendere il dibattito nell’assise regionale piuttosto che piegarsi a logiche di parte per portare l’intero consiglio comunale a esprimersi su un tema che l’assise regionale dibatterà a breve.

Abbiamo votato all’unanimità la mozione ma non possiamo non sottolineare la forzatura politica della maggioranza”.

Il consigliere azzurro sottolinea poi l’inadeguatezza della maggioranza di fronte ai problemi quotidiani che interessano la comunità senisese.

“Si convoca un consiglio comunale sterile, inutile, solo per impiegare del tempo.

Un documento unico di programmazione scarno, redatto sulla base di modelli preconfezionati, senza alcun indirizzo politico amministrativo. Non esiste il sociale, non esiste l’agricoltura, non esiste il tema della sostenibilità ambientale. A due mesi dall’ insediamento la maggioranza è ripiegata su sé stessa.

Chi sta aspettando? Cosa sta aspettando? È un comportamento irresponsabile. L’incapacità amministrativa emerge in maniera chiara.

Se il primo consiglio era di insediamento e nel secondo si stava almeno tentando di individuare azioni politiche, non è possibile che il terzo non abbia alcun senso, se non quello di fare da cassa di risonanza a chi sta facendo opposizione regionale.

Non esiste alcun atto politico forte, se prima era presente il commissario, oggi chi c’è? Senise non merita una maggioranza ferma, ripiegata su sé stessa.”