Grande successo per il Palio degli Anelli e la Cavalcata del Palio

Un’intera comunità in festa, un tuffo appassionato nella storia e una serata carica di emozione e partecipazione: si è svolto ieri, domenica 3 agosto, a Montescaglioso il tradizionale appuntamento con la Cavalcata del Palio e il Palio degli Anelli, due tra gli eventi più rappresentativi del patrimonio storico e identitario del borgo lucano.

La manifestazione ha preso il via alle ore 19:00 con la suggestiva Cavalcata del Palio, che ha attraversato le vie del centro storico tra applausi, entusiasmo e occhi colmi di meraviglia. Più di 30 cavalli tra attacchi e monta da sella, provenienti dalle Scuderie Artuso, Clemente Di Taranto e dal Gruppo Santarcangelo, hanno animato il corteo storico.

Nobili, armigeri, tamburini, sbandieratori e cavalieri hanno offerto ai presenti uno spettacolo di rara intensità, riportando in vita l’orgoglio e i fasti medievali della città.

Alle ore 21:00 in Via Carlo D’Alessio si è svolta l’attesissima gara cavalleresca del Palio degli Anelli. Cinque valorosi cavalieri, rappresentanti dei rioni cittadini, si sono sfidati in prove di abilità e precisione, affrontando due giri per ciascuno dei tre anelli sospesi di diametri diversi. Una competizione appassionante che ha infiammato il pubblico e visto trionfare il rione Torre Vetere, che si è aggiudicato il Palio 2025 tra entusiasmo e orgoglio.

A rendere ancora più significativa la serata è stata la presenza del Gruppo Santarcangelo, già protagonista lo scorso 31 luglio dell’Asta del Carro di San Rocco, secondo tradizione. Saranno proprio i loro cavalli a trainare il Carro trionfale dell’edizione 2025, guidati dall’auriga Domenico Santarcangelo.

L’Amministrazione comunale, per voce del vicesindaco Rocco Oliva, esprime il più sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno reso possibile il successo dell’evento: alle Scuderie Artuso, Di Taranto e Clemente, al Gruppo Santarcangelo, ai volontari della Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Locale per la gestione attenta e puntuale dell’intera manifestazione.

Una serata che ha confermato ancora una volta la forza delle tradizioni, la coesione della comunità e la capacità di Montescaglioso di emozionare e stupire, rendendo vivo il passato per costruire un presente condiviso e orgoglioso delle proprie radici.