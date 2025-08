Ermal Meta sul palco del concertone della Taranta

Ci sarà anche Ermal Meta sul palco nella Notte della taranta il prossimo 23 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce.

A dare l’annuncio è stato l’artista attraverso i canali social della manifestazione che celebra la musica popolare salentina.

“Ciao ragazzi il 23 agosto ci sarò anche io alla Notte della taranta: non vedo l’ora”, dice il cantautore. “Per me è la prima volta e sono molto contento di essere stato invitato”, aggiunge. “Non vedo l’ora di salire su quel palco e cantare con voi e per voi”, conclude. Nel concertone si esibirà eseguendo Mediterraneo, dal suo ultimo album e Lule lule “un antico canto d’amore e un omaggio alle origini arbereshe” del cantante, spiegano gli organizzatori.