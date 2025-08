Operazione Antidroga a Senise: arrestati due giovani

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza continua con determinazione la sua battaglia contro il traffico e la distribuzione di droghe nell’intero territorio provinciale.

Le varie Compagnie e Stazioni, veri e propri baluardi della legalità, sono costantemente attive con azioni di prevenzione e repressione per proteggere la salute dei cittadini e fermare la diffusione di sostanze stupefacenti.

In questo contesto, nella notte tra il 1° e il 2 agosto, durante un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto dei reati legati agli stupefacenti, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senise hanno arrestato due giovani di vent’anni e denunciato un altro ventenne e un minorenne della zona, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso dell’intervento, i ragazzi sono stati trovati all’interno di un garage, in possesso di droga, gran parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita.

Tra gli oggetti rinvenuti c’erano un bilancino di precisione, materiale per confezionamento, tre coltelli con le lame sporche di droga, e una somma di 130 euro, considerata il ricavato della loro attività illecita.

In particolare, sono stati sequestrati oltre 7 grammi di cocaina, mezzo grammo di marijuana e circa 76 grammi di hashish, rinvenuti sia addosso ai giovani che nei loro immediati dintorni.

Tutta la droga, insieme al materiale e al denaro, è stata posta sotto sequestro penale per gli accertamenti tecnici necessari e per l’eventuale prosecuzione del procedimento giudiziario.

I quattro indagati sono stati portati negli uffici del Comando, dove, dopo le formalità di rito, i due maggiorenni sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro ha successivamente convalidato l’arresto, stabilendo per loro l’obbligo di presentarsi periodicamente alla Polizia Giudiziaria.

Gli altri due giovani sono stati invece denunciati a piede libero e dovranno rispondere delle accuse rispettivamente alla Procura di Lagonegro (per il maggiorenne) e alla Procura dei Minorenni di Potenza (per il minorenne), potendo tornare alle loro abitazioni.

Si ricorda che, per tutti gli indagati, vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e che le indagini si trovano ancora nella fase preliminare, in attesa dell’esame da parte del giudice nel corso del processo, con il contraddittorio con le difese.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza sottolinea che l’azione contro il traffico illecito di droghe resterà una priorità nelle attività istituzionali, con particolare attenzione verso la protezione della comunità e dei giovani, più vulnerabili ai rischi connessi all’uso e alla distribuzione di sostanze psicotrope.