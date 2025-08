Giubileo dei giovani, papa Leone: cercate la verità e la giustizia, costruite un mondo più umano

Papa Leone XIV è decollato in elicottero da San Pietro per raggiungere l’area di Tor Vergata, dove arriverà tra circa 10/15 minuti, per il Giubileo dei Giovani.

Ci sono anche giovani rifugiati del Sudan e del Sud Sudan a Tor Vergata per la veglia di questa sera con Papa Leone. Saranno nel gruppo dei duecento ragazzi che accompagneranno il Pontefice sul palco. Padre Antoine Alan, che li accompagna, spiega all’ANSA: “Siamo un gruppo di giovani dall’Egitto ma è un gruppo internazionale perché ci sono anche rifugiati dai Paesi vicini.

Appartengono al Vicariato apostolico latino. I giovani ci danno vita, ci danno speranza”, dice il Vicario che è anche un frate francescano. Arrivano dall’Egitto circondato dalle guerre: “Uno degli obiettivi che portiamo nel cuore in questi giorni è la pace, la pace per noi, per i Paesi che sono al confine, come Gaza, la Terra Santa, il Sudan, la Libia. Li portiamo nel nostro cuore e preghiamo per loro perché regni la pace e finisca la guerra come detto tante volte dal Papa”.

Il Papa: atteso un milione di giovani, per me privilegio