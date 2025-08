Cloud Architecting on AWS, seconda edizione

È online il bando per partecipare alla seconda edizione del percorso in “Cloud Architecting on AWS” della MT Academy, promosso dal Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata – guidato dall’assessore Francesco Cupparo – in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata.

Dopo il successo della prima edizione – che ha formato diversi lucani, alcuni dei quali rientrati dall’estero per mettere a frutto le proprie competenze nella loro terra – la nuova proposta rafforza l’impegno della Regione Basilicata nella formazione avanzata nel settore digitale, offrendo a giovani e professionisti l’opportunità di acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, come dimostrano le numerose richieste arrivate alla MT Academy da parte di aziende lucane che investono nel cloud e sono alla ricerca di figure specializzate.

Il percorso formativo, che prenderà il via all’inizio di ottobre e si concluderà a metà dicembre, è rivolto a laureati, diplomati e professionisti con un background in ambito tecnico-scientifico ed è pensato per formare figure altamente specializzate nella progettazione di infrastrutture cloud.

È prevista una formazione tecnica intensiva sulle tecnologie AWS, arricchita da project work su casi d’uso reali, incontri con aziende per favorire l’inserimento professionale, attività di capacity building, laboratori e seminari con esperti del settore.

Grazie alla collaborazione del Comune di Matera, la sede del percorso è la Casa delle Tecnologie Emergenti, uno dei poli di innovazione più dinamici del Mezzogiorno.

“La seconda edizione del percorso in ‘Cloud Architecting on AWS’ conferma l’impegno della Regione Basilicata nel promuovere politiche attive di alta formazione nei settori strategici per lo sviluppo del territorio – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo – Puntiamo a creare in Basilicata un ecosistema dell’innovazione che connetta giovani talenti, imprese e tecnologie abilitanti.

La collaborazione con Amazon Web Services e il ruolo di coordinamento svolto da Sviluppo Basilicata rendono MT Academy un modello virtuoso, capace di coniugare crescita professionale, occupabilità e attrazione di investimenti. Un’opportunità concreta per i nostri giovani e un segnale forte verso l’intero sistema produttivo regionale.”

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 15 settembre 2025. Tutte le informazioni, il bando e la modulistica sono disponibili sul sito di MT Academy: https://mtacademy.regione.basilicata.it/cloud-architect-on-aws/