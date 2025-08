Mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 11:00, presso il Municipio vecchio di Tursi, si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione di “TEDxTursi – Rinascenza: l’essenza della rinascita”, l’evento in programma sabato 31 agosto a partire dalle 19:00 all’interno del Museo Essenza Lucano, a Pisticci Scalo.

Per la prima volta nella storia, la città lucana di Albino Pierro ospiterà un evento TEDx, segnando così un momento storico per il territorio e per l’intera Basilicata.

Il tema scelto per questa edizione inaugurale, “Rinascenza – L’essenza della rinascita”, si pone come un invito forte e simbolico a ripensare il Sud Italia attraverso nuove energie culturali, sociali e imprenditoriali.

TEDxTursi non sarà un semplice evento, ma un vero e proprio manifesto di cambiamento: un’occasione per raccontare un Mezzogiorno che innova, sperimenta e guarda al futuro con consapevolezza.

La manifestazione porterà sul palco quindici speaker di rilievo nazionale, tra scienziati, artisti, imprenditori, attivisti e innovatori, ognuno con una visione personale sul tema della rinascita.

Si alterneranno interventi e testimonianze capaci di accendere riflessioni, emozioni e nuove visioni per i borghi e per l’intero Sud.

A rendere ancora più speciale questo TEDx è la scelta della location: per la prima volta al mondo un evento TEDx si terrà all’interno di un museo, e sarà arricchito da micro-eventi, esperienze immersive e momenti performativi pensati per valorizzare la memoria e l’innovazione in un unico racconto corale.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Tursi, della Regione Basilicata e di Confindustria Basilicata, a conferma della valenza strategica e culturale del progetto.

L’idea nasce da Giando Santamaria, imprenditore lucano e tra i massimi esperti italiani di intelligenza artificiale, da anni impegnato nel costruire connessioni tra tecnologia, cultura e identità territoriale.

“Quella che vogliamo raccontare – spiega Santamaria – non è una rinascita solo economica o turistica, ma anche umana, sociale e culturale. I borghi del Sud possono e devono tornare a essere luoghi vivi, dove nascono idee, connessioni e futuro.”

TEDxTursi diventa così un’occasione preziosa anche per il mondo della comunicazione e dei media, chiamati a superare i vecchi cliché e a raccontare un Sud diverso, creativo, consapevole.

Il format TEDx, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per la sua capacità di ispirare e generare impatto, arriva in una delle aree interne più autentiche d’Italia per offrire contenuti di valore e storie capaci di lasciare il segno.

La conferenza stampa del 27 agosto sarà dunque un momento importante per condividere obiettivi, visioni e protagonisti di questa prima edizione, che si preannuncia già come un evento culturale di respiro nazionale.

L’appuntamento del 31 agosto al Museo Essenza Lucano, invece, si configura come un’occasione irripetibile per vedere da vicino un Sud che si racconta in prima persona, attraverso le sue energie migliori.

TEDxTursi vuole essere un seme piantato nel cuore della Basilicata per coltivare un nuovo immaginario possibile: un Sud che rinasce, non perché dimentica le proprie radici, ma proprio perché ne riscopre l’essenza.