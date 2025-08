Gianni Pittella si dimette da sindaco di Lauria: “Si è rotto qualcosa, ora basta”

Gianni Pittella, ex vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente di Azione, ha annunciato le proprie dimissioni da sindaco di Lauria, comune di circa 12 mila abitanti in provincia di Potenza. La decisione è arrivata tramite un post sui social, in cui il primo cittadino ha spiegato le ragioni del passo indietro.

A determinare la rottura è stata, secondo Pittella, la mancata presenza del numero legale durante il consiglio comunale del 29 luglio, dedicato al tema del decoro urbano ed extraurbano. Un segnale, ha sottolineato, “che ha turbato la comunità lauriota, presente in aula in maniera numerosa e attenta, ma che rappresenta anche un chiaro segno di scollamento all’interno della maggioranza che fino ad oggi mi ha sostenuto”.

Eletto nel 2021, Pittella ha tracciato un bilancio del suo mandato: “Con il lavoro degli assessori e dei consiglieri, e in leale collaborazione con gli uffici comunali, abbiamo ottenuto risultati di cui vado fiero. Ho sempre cercato un dialogo aperto con opposizione e cittadini”.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa si è incrinato: “Si è creato un clima di divisione e conflittualità che non sono riuscito a ricomporre. Questo scollamento è diventato strutturale, e non posso che prenderne atto. Per rispetto dell’istituzione che ho rappresentato e del mandato ricevuto, rassegno le mie dimissioni”, ha concluso Pittella.