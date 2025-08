Da Basilicata e Salento per raccontare Deliceto (Fg) con occhi diversi

DELICETO (Fg) – Sono due ragazzi di Melfi (Potenza), Antonio Di Franco e Davide Monticelli, gli autori di “Luce nel silenzio”, il cortometraggio (visibile e scaricabile al link https://youtu.be/w5LY2Lw6Exw) vincitore del Deliceto Videocontest, iniziativa intrapresa nell’ambito del progetto sullo Storytelling e la Mappa Sonora di Comunità dall’Archivio Mad ideato e diretto dal regista Luciano Toriello.

Si tratta di una delle azioni di “Mystica Harmonia”, piano integrato di azioni finanziato dal PNRR Linea Borghi e promosso dal Comune di Deliceto. Il cortometraggio dei due videomaker lucani è struggente e poetico.

Antonio Di Franco e Davide Monticelli hanno raccontato il paese non solo attraverso le immagini, ma anche cogliendo voci, testimonianze, emozioni e senso di appartenenza dei delicetani, l’amore verso il loro borgo.

I due autori, che hanno vinto il premio in palio di 1000 euro, sono stati premiati ieri, giovedì 31 luglio, nel corso di una serata-evento andata in scena nel cortile delle scuole elementari.

Il loro video sarà parte integrante dell’Archivio della Memoria Viva di Deliceto che, a completamento del progetto, sarà costituito da circa 70 tracce audiovisive raccolte all’interno della Comunità delicetana mettendone in evidenza le voci, i canti nelle processioni, la musica popolare e poi, ancora, i racconti, i proverbi tramandati oralmente, le poesie in dialetto (https://patrimonio.archiviomad.it/search?query=deliceto&startPage=12).

Contenuti che saranno accessibili attraverso materiali espositivi allestiti all’interno del Castello e della Biblioteca di Comunità e tramite QR code posizionati lungo gli itinerari di valorizzazione che si estendono dal borgo antico fino al Santuario di Santa Maria della Consolazione.

L’Archivio della Memoria Viva è una raccolta sistematica, digitalizzata e multimediale capace di raccontare il patrimonio storico e culturale di Deliceto in ogni sua espressione capace di unire radici e futuro.

LA DELICETO SOTTERRANEA. La serata del 31 luglio ha visto protagonista anche il team di Officina Visioni, associazione culturale salentina che, sempre nell’ambito di “Mystica Harmonia”, ha condotto un lavoro straordinario con il progetto “Deliceto Underground”.

Per diversi mesi, il team salentino ha attraversato il borgo in lungo e in largo, raccontando attraverso immagini e interviste il borgo sotterraneo, dalle antiche grotte alle storiche cantine delle famiglie delicetane.

Dal loro lavoro è emerso il “paese verticale”, quello che si sviluppa dalla profondità della pietra all’altezza monumentale del meraviglioso Castello di Deliceto, una delle costruzioni storiche fortificate più belle e meglio conservate d’Italia, al centro di un grande progetto di riqualificazione e di piena fruibilità che nei prossimi mesi restituirà ai delicetani e al patrimonio culturale italiano uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia del Mezzogiorno.

A illustrare il loro progetto, ieri sul palco erano presenti Paolo Pisanelli, presidente di Officina Visioni, Federica Facioni e Matteo Gherardini, colui che si è occupato del montaggio dei video realizzati dal team.

I video di “Deliceto Underground” raccontano i vicoli del borgo, le sue tradizioni come quella spettacolare dei Falò di San Mattia, la straordinaria vivacità dei gruppi di canto e folclore locale, la gente comune, i giovani che continuano a coltivare un senso di appartenenza vivo e vitale per l’identità culturale delicetana.

Uno sguardo panoramico, da un punto di vista differente e inedito, per valorizzare e promuovere un paese che crede nel suo futuro e – per costruire il proprio domani – allarga i propri orizzonti costruendo connessioni con altri territori e con professionisti provenienti da tutta Italia, senza dimenticare di coinvolgere il tessuto vivo della realtà locale coinvolto in tutte le azioni di “Mystica Harmonia”.