Agosto di fuoco per le serie tv, da Alien a Mercoledì

Agosto di fuoco.

Dal drama storico con Jason Momoa al ritorno della seguitissima nuova stagione di “Mercoledì”, passando per gialli british e commedie italiane ambientate nel mondo del fantacalcio, fino alla miniserie originale The Twisted Tale of Amanda Knox ad Alen Pianeta terra: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le principali piattaforme streaming – da Netflix a Disney + ad Apple TV+, fino a Prime Video – continuano a sfornare nuovi titoli tra serie, film in prima tv, miniserie e non solo.

Netflix inaugura il mese di Agosto con il film romantico con Sofia Carson “Il mio anno a Oxford”, nel cast Corey Mylchreest.

La serie più attesa è “Mercoledì” che dopo il trionfo della prima torna (dal 6 agosto) con la prima parte della sua seconda stagione presentata nella capitale al Pincio dal regista Tim Burton.

La seconda sarà poi disponibile il 3 settembre. Intanto la serie è stata già rinnovata per una terza stagione.

Il 27 agosto 2025 su arriva il film italiano Ogni maledetto fantacalcio, diretto da Alessio Maria Federici e interpretato da Giacomo Ferrara (Simone), Silvia D’Amico, Enrico Borello (Gianni), Caterina Guzzanti nel ruolo di una giudice sarcastica e Diletta Leotta nel ruolo di se stessa.

In arrivo su Apple TV+ il 1° agosto “Chief of War”, un epico drama in nove episodi scritto, interpretato ed esecutivamente prodotto da Jason Momoa.

Ambientata tra le guerre tra regni hawaiani nel XVIII secolo, la serie segue Kaʻiana (Momoa) nel tentativo di unificare le isole prima dell’arrivo dei coloni occidentali.

Il 6 agosto torna la seconda stagione di “Platonic”, la serie che vede la coppia formata da Seth Rogen e Rose Byrne alle prese con le (dis)avventure dell’amicizia adulta. Per gli appassionati di fantascienza: il 22 agosto segna il ritorno di Invasion, che con la terza stagione promette di alzare ulteriormente l’asticella della tensione e della spettacolarità.

Ricco anche il catalogo Prime video: dal nuovo film di Eddie Murphy, “Il blindato dell’amore” (6 agosto).

a “Upload 4″, il 25 agosto. In questo finale di stagione in quattro parti. The Terminal List: Lupo Nero dal 27 agosto.

Per Disney+ il 1° agosto debutta Eyes of Wakanda, la nuova serie animata Marvel prodotta da Ryan Coogler. Il 13 agosto ecco”Alien: Earth”, la nuova serie fantascientifica creata da Noah Hawley, prequel della saga Alien, ambientata nel 2120, due anni prima degli eventi del film originale del 1979.

Il 20 agosto la serie celebre caso di cronaca di come Amanda Knox sia stata inizialmente giudicata colpevole del tragico omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e al suo percorso per conquistare la libertà. The Twisted Tale of Amanda Knox è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg è creatore ed executive producer.

Tra gli executive producer anche Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson & Graham Littlefield, Monica Lewinsky, Amanda Knox & Chris Robinson e Michael Uppendahl, che è anche regista.

ANSA