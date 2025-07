SOSTEGNO AI VETERINARI DELL’ARA

Il consigliere Michele Casino, esprime pieno sostegno alle rivendicazioni dei medici veterinari convenzionati con l’Agenzia Regionale per le Attività irrigue e forestali (ARA), che pongono l’attenzione sul pagamento dei compensi dovuti per i servizi di assistenza tecnica, prevenzione e controllo delle epizoozie.

I veterinari svolgono un ruolo essenziale per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare del nostro territorio.

Per questo motivo è fondamentale che la Regione sostenga concretamente chi ogni giorno lavora per garantire la qualità delle nostre produzioni e la sicurezza dei consumatori.

I veterinari non possono essere considerati un costo, ma un investimento strategico per il futuro del nostro sistema produttivo . Come evidenziato anche nell’incontro con l’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Carmine Cicala, “è importante mantenere vivo il dialogo con le categorie professionali perché il confronto diretto favorisce la condivisione degli obiettivi”.

Tuttavia, il dialogo deve tradursi in azioni concrete. Non è accettabile che professionisti che garantiscono servizi fondamentali per la collettività debbano attendere mesi per ricevere compensi legittimamente dovuti.

Questa situazione compromette non solo la dignità professionale dei veterinari, ma rischia di inficiare la qualità e la continuità dei servizi erogati.

Chiedo , quindi, che ci sia l’istituzione di un sistema di pagamenti regolari e puntuali che garantisca certezza dei tempi di erogazione e un dialogo permanente per monitorare l’applicazione degli accordi e prevenire future criticità.

E’necessario il riconoscimento del valore strategico del servizio veterinario pubblico attraverso risorse adeguate e stabili.

La categoria veterinaria merita rispetto e riconoscimento concreto per il servizio reso alla comunità. Non possiamo permettere che la mancanza di puntualità nei pagamenti comprometta un settore così importante per la tutela della salute pubblica e animale.

Continuerò a vigilare – dichiara Casino – affinché gli impegni assunti vengano mantenuti e i diritti dei professionisti rispettati.