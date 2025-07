Sagra della Pëttëcèddë – VI Edizione

Manca ormai poco alla VI edizione della Sagra della Pëttëcèddë, evento organizzato dalla Pro Loco di Senise APS in programma per venerdì 8 agosto 2025.

Piazza Municipio e Piazzetta San Francesco saranno location perfette per rievocare e valorizzare la storia, le tradizioni e la cultura popolare ed enogastronomica legate al matrimonio senisese.

Start alle ore 19.00, con l’apertura della mostra fotografica Fiori d’arancio e memoria, un viaggio collettivo nell’album dei ricordi di Senise.

Si tratta di una raccolta di fotografie che vanno dagli anni ‘20 agli anni ‘70 e documentano quell’atmosfera di festa di comunità che si viveva a Senise durante i matrimoni, eventi che non si esaurivano con il giorno del “sì”, ma avevano una lunga preparazione, fatta da riti e usanze di cui ancora si sente l’eco.

Il percorso espositivo raccoglie circa 150 immagini che non sono solo semplici ritratti di famiglia, foto di gruppo o di momenti passati, ma scatti che racchiudono ricordi ed emozioni e invitano i visitatori a compiere un viaggio delicato e potente nella storia affettiva di Senise.

A rafforzare questo legame col passato e a sottolineare la potenza della memoria collettiva, è anche la presenza, nell’allestimento espositivo, di alcuni abiti da sposa di epoche diverse, di proiezioni video e documenti storici (doti e atti di matrimonio) che diventano, per l’occasione, patrimonio di tutti.

Il programma della serata continua con la rievocazione del Corteo degli sposi, un altro appuntamento che già nella scorsa edizione ha riscosso grande successo e che vuole sottolineare la partecipazione corale del paese alla festa che celebrava l’unione, gli affetti e la gioia di un’intera comunità.

A partire dalle 20.30, il corteo, in abiti anni ’50, sfilerà per i vicoli del centro storico partendo dalla piazzetta della Chiesa Madre, fino ad arrivare in Piazza Municipio, dove ad accoglierlo ci sarà una comunità in festa.

La serata continuerà con la degustazione del dolce diventato simbolo del matrimonio e protagonista dell’evento: la pëttëcèddë e di quello che un tempo era il piatto tradizionale del pranzo nuziale: i zëtunë.

Ma che festa sarebbe senza la musica? E allora a chiudere il programma saranno Le Bateau Mouche, cover Tributeband di Rino Gaetano, che allieteranno la serata trasportandoci fra quelle melodie che hanno fatto la storia musicale italiana.

Non una semplice sagra, dunque, ma un evento culturale ricco di suggestioni e di valori, un’occasione per rivivere quell’atmosfera di “festa di paese” che caratterizzava i matrimoni della tradizione.

Un forte ringraziamento va ai soci Pro Loco, a tutti coloro che soprattutto in quest’ultimo mese si sono impegnati lavorando costantemente e volontariamente alla programmazione dell’evento in tutti i suoi aspetti, a tutti i cittadini che hanno risposto al nostro invito donandoci fotografie e mettendoci a disposizione abiti, oggetti, accessori e documenti della loro storia affettiva e familiare e grazie di cuore alle tante attività e aziende che in vari modi hanno voluto sostenere l’iniziativa.