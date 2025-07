Policoro capitale internazionale dello Swing

Sarà nuovamente un’estate a ritmo di swing da vivere appassionatamente, 24 ore su 24 per una intera settimana sulla spiaggia dorata di Policoro e sulle acque blu del Mar Jonio.

Dove un tempo nasceva e si sviluppava la cultura greca, nell’antica Heraclea, dove prendeva forma una civiltà che teneva al centro la danza considerata un modo per pregare e celebrare la perfezione del corpo e della mente, dal 17 al 24 agosto si daranno appuntamento centinaia di ballerini e appassionati di Lindy Hop, Balboa, Blues, Charleston, Collegiate Shag e Jazz Dance provenienti da tutto il mondo per vivere insieme momenti di allegria alternati a momenti di alta formazione.

E non importa se si è solo ai primi passi oppure si balla swing da tanti anni. Anche quest’anno tutti gli amanti della musica potranno partecipare al Policoro in swing, festival internazionale di musica e ballo swing giunto alla sua undicesima edizione (Ecocnews.com – mediapartner).

Già quasi al completo le iscrizioni al dance camp con workshop, corsi di avvicinamento alla vela e regata finale a tempo di musica, esibizioni aperte al pubblico.

Forte il richiamo per gli appassionati provenienti da tutto il mondo che si danno appuntamento sulla spiaggia di Torre Mozza di Policoro, nel mondo internazionale dello swing definita ormai la “Harlem del Sud”. Una occasione per migliorare le proprie capacità e tecniche lasciandosi trascinare con vivacità nel divertimento e nella socializzazione.

“Anche in questa undicesima edizione – afferma Franco Pontrandolfi, direttore della kermesse – abbiamo confermato la presenza di docenti di caratura internazionale provenienti da diverse parti del mondo. E non è certamente un caso che appena abbiamo pubblicato i nomi dei maestri in tanti abbiano proceduto a formalizzare la iscrizione scegliendo il genere ed il livello più consono alle proprie competenze”.

Tornerà, ad esempio, a Policoro, dal Regno Unito, un nome del calibro di Ryan Francois.

Ryan è un ballerino di swing, coreografo e attore, che ha svolto un ruolo centrale nella rinascita del Lindy Hop. Specializzato in balli legati all’era del jazz e dello swing, tra cui il Lindy Hop, il Charleston, il tip tap e l’Authentic Vernacular Jazz, Ryan vanta oltre 30 anni di esperienza nel campo della danza. Allenato da alcuni dei grandi Savoy Lindy Hoppers, come Frankie Manning, Pepsi Bethel e Mama Lou Parks, Ryan Francois celebra i suoi 32 anni da Lindy Hopper, coreografo e storico del Jazz.

Da coreografo è popolare per la sua coreografia per Strictly Come Dancing e So You Think You Can Dance e come performer per essere stato due volte vincitore del U.S. Open and American Swing Dance Championships. Ha coreografato e recitato nella famosa scena di Lindy Hop nel film su Malcolm X di Spike Lee. È stato il coreografo delle scene di ballo del film Swing Kids con Christian Bale e Sean Leonard.

E poi dagli Usa arriveranno Tyedric Hill e Andrea Gordon, e due grandi esperti di Balboa come Jennifer Lee e Mickey Fortanasce. E ancora dalla Francia Aurore Gaulier e Guillaume Kosel, dall’Argentina e dalla Spagna rispettivamente Gas Fernandez e Alba Mengual, dalla Colombia e dall’India Natalia Rueda e Vasu Sharma, dall’Australia la cantante e specialista di ballo blues Jessie Gordon e poi tanti altri grandi maestri provenienti da Germania, Corea, e, ovviamente, Italia.

“Avere nuovamente a Policoro in swing un panel di docenti altamente qualificati – afferma il direttore artistico Gigi ”Boogie Allen” – significa che il nostro evento rappresenta ormai un imperdibile punto di riferimento per gli appassionati di tutto il mondo. Ormai anche quest’anno siamo vicini al sold out nonostante manchi ancora una settimana alla scadenza delle iscrizioni prevista per il 10 agosto. E a giudicare dalla provenienza degli iscritti c’è da aspettarsi un’altra edizione ricca di magia e di tante sorprese”.

E ovviamente non mancherà la musica dal vivo con alcune fra le più acclamate band di swing italiane e straniere.

Durante la settimana di Policoro in swing gli appassionati vivranno all’interno del camp allestito nel Circolo Velico Aquarius per una esperienza straordinaria ricca di musica dal vivo, di workshop, di amicizia e di relazioni internazionali.

Attesi, come nelle precedenti edizioni, anche gli incontri aperti al pubblico nella piazza centrale di Policoro dove si esibiranno ballerini professionisti, docenti nel camp, e gli allievi che si contenderanno i prestigiosi premi di Policoro in Swing edizione 2025.

Previste anche gare di vela con esibizioni e musica dal vivo a bordo.