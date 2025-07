Memorie e poesia del lutto nel nuovo libro di Filippo Gazzaneo

“Le vite dei miei morti”, edito da Robin, è un racconto lirico che esplora con delicatezza il tema della perdita, attraverso la figura centrale della madre scomparsa.

Cosa resta, dopo una perdita? Non tanto le grandi parole o i gesti epici, quanto piuttosto il quotidiano: le mani che sfiorano una tovaglia, lo sguardo che segue la luce sulla parete, il cucchiaio che gira piano nel caffè.

È proprio lì, tra le pieghe delle “minuzie insignificanti” che Filippo Gazzaneo sceglie di raccontare il lutto e l’amore, nel suo nuovo libro Le vite dei miei morti, pubblicato nel 2025 da Robin Edizioni.

L’autore – già noto per titoli come Spaghi d’autunno e Poësis laus – torna con un’opera che sfugge alle classificazioni rigide: non è poesia in senso stretto, ma nemmeno prosa narrativa convenzionale. È un racconto lirico, intimo e raccolto, in cui la memoria diventa forma e sostanza del discorso.

Gazzaneo sceglie di partire dalla morte della madre, ma lo fa evitando ogni enfasi: il dolore è presente, certo, ma è depurato da ogni retorica. Non interessa tanto la sofferenza quanto la traccia che resta: gli oggetti, i gesti, le abitudini.

Ho perso mamma. Ma non è del mio dolore che ti voglio parlare… Del suo attaccamento alle minuzie più insignificanti, agli attimi più comuni dell’ora vissuta.”

Con questo incipit, il lettore viene introdotto a un viaggio nella quotidianità del ricordo, dove la figura materna si ricompone pezzo dopo pezzo attraverso ciò che faceva, ciò che amava, ciò che lasciava dietro di sé. Un percorso quasi liturgico, che assume la forma di una veglia affettuosa e silenziosa.

Il linguaggio è scarno, essenziale, spesso poetico, ma sempre accessibile. La forza della scrittura di Gazzaneo sta proprio nella capacità di dire molto con poco, di restituire complessità attraverso la semplicità.

Nessuna scena eclatante, nessuna svolta narrativa: solo il tempo che scorre e la memoria che cerca di afferrarlo.

Le vite dei miei morti si inserisce in una linea editoriale – quella della collana Libri per tutte le tasche – che punta alla qualità letteraria mantenendo un formato economico.

Una scelta coerente con il contenuto: un libro che parla di cose piccole e fondamentali, destinato a chi cerca una lettura autentica, capace di toccarecorde profonde senza bisogno di alzare la voce.

Con questo titolo, Gazzaneo conferma la sua voce nel panorama della scrittura italiana contemporanea: personale, riconoscibile, eppure universale. Una scrittura che non urla, ma resta. Come fanno, appunto, i ricordi.

Foto di Giulia Calabrese