Il Consiglio Comunale di Senise approva mozione di condanna del genocidio a Gaza e il D.U.P. 2026–2028

Senise, 30 luglio 2025 – Il Consiglio Comunale della città di Senise, riunito in seduta ordinaria nella giornata del 30 luglio, ha approvato all’unanimità una mozione di condanna del genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Il documento, presentato come atto politico e simbolico, impegna l’amministrazione a esprimere piena solidarietà al popolo palestinese e invita la Regione Basilicata a sospendere ogni forma di cooperazione con enti e istituzioni legate al governo israeliano.

La mozione è stata accolta con favore da tutte le forze politiche presenti in consiglio, a conferma di una volontà comune di prendere posizione contro le gravi violazioni dei diritti umani in atto nella regione mediorientale. Il testo richiama l’attenzione sulla necessità di una risposta forte da parte delle istituzioni locali e regionali, nel rispetto del diritto internazionale e della dignità dei popoli.

Durante la stessa seduta, la maggioranza ha anche approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026–2028. Il D.U.P. rappresenta lo strumento fondamentale per l’attività di programmazione economico-finanziaria e strategica dell’ente, delineando le priorità politiche e gli obiettivi operativi dell’amministrazione comunale.

Infine, è stata deliberata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000. L’atto certifica il rispetto degli equilibri finanziari dell’ente, confermando la solidità dei conti comunali e garantendo la prosecuzione regolare dei servizi pubblici e degli investimenti programmati.

Il sindaco e la giunta hanno espresso soddisfazione per l’esito della seduta, sottolineando l’importanza sia degli atti amministrativi approvati, sia della posizione politica assunta sul piano internazionale.