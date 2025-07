Elisa Bulfaro tra i 9 Facilitatori più Meritevoli d’Italia: un riconoscimento per la Basilicata e il progetto “Digitale Facile”

È con grande orgoglio che annunciamo la selezione di Elisa Bulfaro, giovane facilitatrice lucana, tra i nove facilitatori più meritevoli a livello nazionale.

Il riconoscimento, che giunge a seguito dell’impegno e dei risultati ottenuti nel progetto “Digitale Facile”, è stato attribuito nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Elisa Bulfaro, insieme ad altre otto colleghe provenienti da diverse regioni italiane, è stata scelta per il suo contributo significativo nel promuovere la digitalizzazione inclusiva e nel migliorare l’accesso alle tecnologie per tutti.

Il lavoro svolto all’interno del progetto “Digitale Facile” ha avuto un impatto positivo e tangibile nei territori di appartenenza, supportando tantissimi cittadini nell’approccio alla transizione digitale.

Questa selezione rappresenta un’importante affermazione per la Basilicata, che continua a essere protagonista del processo di digitalizzazione del Paese.

Infatti, dopo aver superato con successo i target previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la regione si conferma come uno degli attori principali nel campo dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale.

L’onore di rappresentare la Basilicata a livello nazionale spetta ora a Elisa, che parteciperà a un evento ufficiale a Roma.

Questo riconoscimento non solo evidenzia la qualità del suo lavoro, ma celebra anche il talento, la dedizione e la professionalità di chi, giorno dopo giorno, si impegna per rendere la transizione digitale un’opportunità accessibile a tutti, senza lasciare indietro nessuno.

In un contesto sempre più orientato verso l’innovazione, la figura di Elisa Bulfaro risulta un esempio concreto di come, con impegno e passione, sia possibile fare la differenza in un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato.