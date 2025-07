Notte bianca a Montescaglioso: sabato 2 agosto

Una notte piena di vita, musica, giochi, emozioni e solidarietà. Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Notte bianca di Montescaglioso, sabato 2 agosto, a partire dalle ore 21.00 e fino all’alba. Un’intera città in festa, trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronta ad accogliere famiglie, bambini, giovani e chiunque voglia vivere una serata indimenticabile tra spettacoli, musica e iniziative solidali.

L’appuntamento è in Piazza Roma e Corso Repubblica con la magia che comincia dai più piccoli, protagonisti della Notte Bianca con l’iniziativa speciale “Insieme per la Palestina – Giochiamo alla Pace”. Un grande spazio di gioco e divertimento, ma anche un gesto concreto di solidarietà attraverso la raccolta e la donazione di giocattoli.

In programma: Spettacoli di bolle giganti, le magie del Mago Zio Potter, clown, cabaret, magia comica, verticalista, giocolieri, mascotte.

Anche presenze sceniche straordinarie come Stitch gigante e Slinky Man. Un’esperienza unica per i bambini e un’occasione per condividere valori importanti.

Dalle 00.00 alle 02.00 con Jammin in Piazzetta Mianulli. Quando la notte entra nel vivo, la musica prende il sopravvento. Sul palco, un concerto dal vivo travolgente, per ballare e cantare insieme fino a tardi con la migliore musica italiana e internazionale. Una notte tutta da vivere sotto le stelle.

In Piazza Roma prima dell’esplosione musicale del concerto, le vie del centro si riempiranno dei suoni e dei ritmi della nostra tradizione con la ronda di musica popolare. Un viaggio sonoro tra canti, tamburi e danze che scalderanno l’atmosfera già dal tardo pomeriggio.

Dalle 02.00 in poi al

Bar Porta Maggiore in Corso Repubblica. Per chi ha ancora voglia di festeggiare, la serata continua fino all’alba con dj set, musica e buonumore.

Ma non finisce qui: negozi aperti fino a tardi, mercatini artigianali, gonfiabili per bambini, artisti di strada, sorprese e tanto altro lungo tutto il centro.

La Notte Bianca è un invito a stare insieme, a divertirsi, a condividere.

Un’intera comunità in movimento, una città che si accende di colori, suoni ed emozioni.

L’iniziativa è promossa dalla Città di Montescaglioso. Sarà una notte che unisce, accende e sorprende. Da vivere insieme, dall’inizio alla fine.