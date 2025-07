“SNIP SNAP SNOUT 2025: Tre giorni di arte, empatia e comunità a Potenza”

Ci siamo: domani parte SNIP SNAP SNOUT! Tre giorni imperdibili – 29, 30 e 31 luglio – per vivere Potenza come non si è mai vista: spettacoli, poesia performativa, incontri, giochi urbani e dialoghi aperti che accendono il presente e immaginano il futuro.

Un festival pensato per le nuove generazioni, che intreccia linguaggi contemporanei e affronta un tema più che mai urgente: riscoprire empatia, identità e comunità attraverso l’arte, in uno spazio vivo, inclusivo e generativo.

SNIP SNAP SNOUT è il festival di narrazioni per le nuove generazioni ideato da Gommalacca Teatro e costruito grazie a una Direzione Artistica Partecipata: un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni che, insieme alla compagnia, ha dato vita a un programma intenso, sorprendente e coinvolgente.

Appuntamento al Polo Bibliotecario di Potenza, tra la Sala Lucana e la suggestiva terrazza. È la terza edizione e sarà la più vibrante di sempre.

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO *

29 LUGLIO – SI PARTE ALL’ALBA

05:49 | Viaggio al termine della notte

Si comincia all’alba con un gioco urbano a squadre. Partenza dalla Nave del Serpentone : i partecipanti attraversano la città in un viaggio denso di sfide e sorprese, fino alla meta finale, dove li aspetta una colazione offerta dal festival .

Evento gratuito ma su prenotazione tramite modulo online sul sito e i canali social.

| Si comincia all’alba con un a squadre. Partenza dalla : i partecipanti attraversano la città in un viaggio denso di sfide e sorprese, fino alla meta finale, dove li aspetta una . Evento gratuito ma su prenotazione tramite modulo online sul sito e i canali social. 18:00 – Sala Lucana, Biblioteca Nazionale | Umanità in versi

Una sessione di slam poetry curata da Slammals – branco poetico . Aperta a poeti e spettatori, che votano e decretano la voce più potente della giornata.

| Una curata da . Aperta a poeti e spettatori, che votano e decretano la voce più potente della giornata. 20:00 – Terrazza Biblioteca Nazionale | Spazi che raccontano

Open mic con Rossella Capobianco sul tema delle energie, dei luoghi e delle storie nel flusso del presente.

Segue alle 20:45 un aperitivo offerto (ingresso libero fino a esaurimento posti) e la presentazione ufficiale del festival.

| con sul tema delle energie, dei luoghi e delle storie nel flusso del presente. Segue alle un (ingresso libero fino a esaurimento posti) e la presentazione ufficiale del festival. 21:30 – Terrazza | Non ho chiesto (io) di venire al mondo – Manifesto di Resa

Spettacolo teatrale di Alessandra e Roberta Indolfi. Un manifesto generazionale sull’essere ventenni oggi.

Evento a pagamento, con possibilità di riduzioni in base a determinate condizioni.

30 LUGLIO – MEMORIE, VALORI, MUSICA

19:00 – Sala Lucana | Valori umani: le memorie dignitose che resistono

Open mic con Mariaelena Bencivenga e Dino Miniscalchi , tra testimonianze, parole e resistenze personali e collettive.

| con e , tra testimonianze, parole e resistenze personali e collettive. 21:00 – Terrazza | Non mi serve niente

Spettacolo del Teatro Libero di Palermo . Un’indagine teatrale sul lavoro, il valore e il divario sociale.

| Spettacolo del . Un’indagine teatrale sul lavoro, il valore e il divario sociale. 22:30 – Terrazza | Unplugged Solo

Concerto performativo di Alfredo Tortorelli tra voce, chitarra, piano, elettronica ed effettistica live.

Spettacolo e concerto sono un unico evento a pagamento, con biglietti accessibili e riduzioni disponibili.

31 LUGLIO – TERRITORI E FUTURO

18:00 – Sala Lucana | Pratiche artistiche e territori in trasformazione

Open mic moderato da Rocco Mentissi , con artisti, organizzazioni e istituzioni. Un dialogo su come l’arte può rigenerare i territori attraverso la visione delle nuove generazioni.

| moderato da , con artisti, organizzazioni e istituzioni. Un dialogo su come l’arte può rigenerare i territori attraverso la visione delle nuove generazioni. 21:00 – Terrazza | Memori

Spettacolo di Nicola Lorusso e Giulio Macrì . Due personaggi nel proprio giorno del giudizio cercano risposte, tra ironia, sogno e realismo.

| Spettacolo di e . Due personaggi nel proprio giorno del giudizio cercano risposte, tra ironia, sogno e realismo. 22:30 – Terrazza | Loveiscoil

Live set elettronico di Massimo Lovisco, un viaggio musicale tra infanzia, ricordi e suggestioni cinematografiche.

Spettacolo e live set sono un unico evento a pagamento, con tariffe accessibili e riduzioni disponibili.

* Tutti gli eventi, gratuiti e a pagamento, prevedono posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Gli spettacoli serali sono a pagamento, con biglietti a tariffe contenute e possibilità di riduzioni (a condizioni specificate online).

Maggiori informazioni sono consultabili su www.gommalaccateatro.it e sulle pagine social Facebook e Instagram (@gommalaccateatropotenza – @gommalaccateatro). SNIP SNAP SNOUT 2025 è un invito a partecipare, ascoltare, agire… a restare umani.