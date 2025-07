The Cranberries, nuove edizioni speciali di No Need to Argue

A volte sembra che siano passati solo pochi anni, altre volte sembra un’eternità.

Ci sono tanti ricordi ancora vividi nella nostra mente.

È difficile credere che siano passati 30 anni dalla sua uscita”. Lo afferma Fergal Lawler, batterista dei Cranberries, a proposito del 30/o anniversario del secondo album della band No Need to Argue.

I Cranberries celebrano l’anniversario con una riedizione di quel lavoro: un cofanetto deluxe in edizione limitata uscito il 7 luglio, e un’edizione deluxe anche in digitale in arrivo il 15 agosto.

Pubblicato originariamente il 3 ottobre 1994 per Island Records, No Need To Argue rappresenta una svolta per la band.

L’album, trainato dal fenomenale successo mondiale del singolo simbolo Zombie, vanta anche un incredibile risultato commerciale. Con la compianta vocalist Dolores O’Riordan, i Cranberries realizzano No Need To Argue dopo Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?. “Non c’è stata alcuna ‘sindrome da complicazioni da secondo album'”, sottolinea Lawler.

“Dolores non aveva problemi a scrivere in tour e, anzi, era piena di idee. Spesso, una volta completata una canzone, veniva inserita direttamente nel set live, così il pubblico poteva ascoltare molti dei brani prima che fossero registrati. Ricordo di aver suonato Zombie, per esempio, all’inizio del 1993, durante il nostro primo tour europeo con gli Hothouse Flowers. La gente la adorò da subito”.

Il testo parlava dei disordini politici in Irlanda, che si protrassero dalla fine degli anni ’60 al 1998: Zombie rifletteva sui bambini innocenti vittime di quella violenza che ne derivò.

Nelle edizioni speciali (in particolare in quella vinile da 3LP edizione limitata) sono incluse una demo inedita di Zombie, registrazioni live di Woodstock ’94 e l’Mtv Unplugged, trasmesso originariamente il 18 aprile 1995. Inclusi anche due remix del produttore scozzese e membro della band Chvrches, Iain Cook.

L’album vantava numerosi singoli, tra cui Ode To My Family, I Can’t Be With You, Ridiculous Thoughts, Dreaming My Dreams e, naturalmente, Zombie, che ottenne il primo posto in classifica in Australia, Danimarca, Francia, Belgio, Germania, raggiunse la vetta della classifica Alternative Airplay di Billboard e divenne Song of the Year agli Mtv Europe Music Awards 1995.

