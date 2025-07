Successo Straordinario per l’inaugurazione del Parco della Grancia e la Prima Serata de “La Storia Bandita”

È partita col botto la nuova stagione al Parco della Grancia di Brindisi Montagna (Pz), che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico tra visitatori, famiglie e curiosi.

L’iniziativa, inserita nel calendario delle attività di valorizzazione del Parco storico rurale ambientale della Basilicata, ha offerto un ricco programma culturale e ricreativo.

Tra le attività maggiormente apprezzate la fattoria degli animali, il laboratorio del latte e del miele, che ha coinvolto adulti e bambini nella scoperta del mondo delle api e della produzione artigianale; la degustazione dei prodotti tipici; il laboratorio di pittura, che ha trasformato le vie del Parco in una galleria d’arte a cielo aperto; la rappresentazione degli antichi riti dell’aratura, della semina, del Maggio; lo straordinario spettacolo di falconeria, che ha incantato grandi e piccini; il coinvolgente teatro dei burattini, e la coloratissima esposizione dedicata ai Carnevali della Basilicata.

L’atmosfera festosa e partecipata ha confermato la voglia di riscoprire il patrimonio storico e culturale del paese, valorizzandolo con esperienze coinvolgenti, adatte a ogni età.

Grandi emozioni per la rappresentazione de “La Storia Bandita”, il celebre spettacolo multimediale e teatrale ospitato nel suggestivo scenario del Parco della Grancia.

La prima serata, andata in scena ieri sera, ha registrato oltre 700 presenze, confermandosi un evento di grande richiamo per il pubblico lucano e per i turisti in visita.

L’affluenza ha superato ogni aspettativa, trasformando l’area del Parco in un grande palcoscenico emozionale dove storia, musica e narrazione si sono fusi in uno spettacolo coinvolgente e appassionante.

Il racconto epico del brigantaggio post-unitario e le figure leggendarie di Carmine Crocco e Ninco Nanco hanno incantato il pubblico con effetti scenici d’impatto, coreografie spettacolari e una narrazione intensa e vibrante.

Un vero successo, frutto del lavoro congiunto di artisti, tecnici, figuranti e dell’intera macchina organizzativa che da anni porta avanti questo grande progetto culturale. La prima serata ha segnato non solo l’inizio di una nuova stagione, ma anche un rinnovato entusiasmo per un’esperienza che continua ad affascinare diverse generazioni.

“La Storia Bandita” si conferma come uno degli appuntamenti culturali e turistici più importanti della Basilicata, capace di unire memoria storica, spettacolo e valorizzazione del territorio.

L’appuntamento con le prossime repliche è già attesissimo: il 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Agosto e il 6 e il 13 Settembre.

Per info e prenotazioni: www.parcograncia.com