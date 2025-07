Il Papa : sono molto preoccupato per Gaza, schiacciata dalla fame

Seguo con molto preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza dove la popolazione civile è schiacciata dalla fame e continua ad essere esposta a violenze e morte”, ha detto il Papa all’Angelus.

“Rinnovo il mio accurato appello al cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi e al rispetto integrale del diritto umanitario”.

Lo ha detto il Papa all’Angelus con riferimento al conflitto tra Israele e Hamas. “Ogni persona umana ha una intrinseca dignità conferitale da Dio stesso. Esorto le parti in tutti i conflitti a riconoscerla e a fermare ogni azione contraria ad essa.

Esorto a negoziare un futuro di pace per tutti i popoli e a rigettare quanto possa pregiudicarlo. Affido a Maria Regina della pace le vittime innocenti dei conflitti e i governanti che hanno il potere di porvi fine”.

Lo ha detto il Papa all’Angelus. Il Papa all’Angelus ha salutato i giovani arrivati a Roma per il loro Giubileo. Prevost ha augurato a tutti i ragazzi che il Giubileo sia “una occasione per incontrare Cristo” e ha ripetuto il suo saluto in diverse lingue: oltre all’italiano, anche in inglese e spagnolo.

“Il mio cuore è vicino a tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti e della violenza nel mondo”.

Lo ha detto il Papa all’Angelus rivolgendo in particolare una preghiera “per le persone coinvolte negli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia, specialmente per i bambini e le famiglie sfollate.

Possa il Principe della pace ispirare tutti a cercare il dialogo e la riconciliazione”. “Prego per le vittime delle violenze nel sud della Siria”: lo ha detto il Papa all’Angelus elencando le diverse situazioni di conflitto nel mondo.

ANSA