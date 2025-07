Cultura e Impegno Sociale: il 29 luglio doppio appuntamento al Museo Archeologico Nazionale D. Adamesteanu di Potenza

Il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” di Potenza, lunedì 29 luglio si prepara ad ospitare una serata imperdibile con un doppio appuntamento che promette di coniugare archeologia, arte contemporanea e solidarietà.

Un evento imperdibile per gli amanti della cultura e per chi desidera supportare una nobile causa.

La serata avrà inizio alle ore 19:00 con “Aspettando FESTIVALIA 2025”, preludio alla sesta edizione di “Festivalia. L’archeologia si racconta”, il format di divulgazione archeologica e archeologia pubblica incentrato sul sito archeologico di Satrianum (Torre di Satriano in Tito). Un dialogo a più voci che vedrà protagonisti: la Direttrice del Museo, Sabrina Mutino; Filippo Demma della Direzione Regionale Musei Basilicata; Gianpiero Perri, Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Basilicata; i Sindaci di Tito e Satriano di Lucania, Fabio Laurino e Umberto Vita, e Francesca Sogliani della SSBA UNIBAS, Direttrice dello scavo di Satrianum. Al termine del dibattito, le associazioni RICREA e Pro Loco Antichi Portali delizieranno i presenti con una degustazione di pietanze medievali.

Sempre il 29 luglio, a partire dalle ore 20,00 nella corte esterna del Museo, si terrà l’inaugurazione di “Nero a colori”, la nuova produzione pittorica dell’artista lucano Roberto Zito. Nato a Laurenzana, il poeta, scrittore e pittore lucano ha alle spalle diverse pubblicazioni (tra cui “Parole e segni”, “Elisia e la scatola del tempo”, “Notizie dall’entroterra”) e importanti realizzazioni, come il film documentario in collaborazione con Rai Basilicata “Michele Parrella: Chi ha mangiato il cuore dell’allodola?” e la mostra “Je suis le roi de mon destin” per Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

L’evento espositivo si lega a un’iniziativa di grande valore sociale: l’artista ha infatti deciso di destinare una delle opere esposte a un’asta aperta a tutti e a offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Italiana Persone Down Sezione Talucci Myriam, Vulture. Modalità e tempi dell’asta benefica saranno illustrati dall’artista nel corso della serata inaugurale.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Potenza, Vincenzo Telesca, del Sindaco del Comune di Laurenzana, Giuseppe Trivigno, della Direttrice del Museo Sabrina Mutino, della Presidente BCC Basilicata Laurenzana e Comuni Lucani, Teresa Fiordelisi, e del Presidente dell’Associazione “Letti di Sera”, Paolo Albano, seguirà l’intervento dell’artista dal titolo “Non c’è ‘genio’ senza ‘mestiere’: una breve disquisizione sulla ‘volontarietà’ nell’arte”. L’incontro si concluderà con una declamazione di poesie di Roberto Zito a cura dell’attrice Monica Palese.

Un appuntamento imperdibile per una serata che si preannuncia un crocevia di cultura, conoscenza e impegno sociale.