CRISI IDRICA. LA POSIZIONE DEL COMUNE DI TURSI. “SUPERARE INSIEME LA CRISI SENZA PERSONALISMI E STRUMENTALIZZAZIONI”

Nella serata di venerdì 25 Luglio subito dopo il consiglio comunale, l’intera assise ha incontrato una delegazione di agricoltori che si sono costituiti in un comitato per far sentire la propria voce sulla grave crisi idrica in cui versa il comparto agricolo.

Alle richieste avanzate dagli operatori tra cui quella di un consiglio comunale aperto con la presenza del Presidente del consorzio di bonifica Avv. Musacchio e dell’ assessore regionale all’ agricoltura Dott. Carmine Cicala, hanno fatto seguito le risposte del delegato all’Agricoltura Dorian Di Noia:

“Il Presidente del Consorzio di Bonifica Giuseppe Musacchio ha assicurato la messa in opera di otto motopompe per l’acquisizione emergenziale di risorsa idrica garantendo l’erogazione idrica per irrigare i campi tutti i giorni in determinate zone anche se al momento non è stato specificato quali nel dettaglio.

Per il mese di Agosto, nonostante la penuria di precipitazioni, non dovrebbero esserci grossi problemi per l’irrigazione dei campi mentre per ottobre si attende un surplus della risorsa.

Al netto delle grandi difficoltà che tutti gli agricoltori riscontrano quotidianamente.”

Il Sindaco Cosma ha aggiunto:

“Sono ormai decenni che, purtroppo,assistito durante la stagione estiva alle richieste degli agricoltori per il problema idrico e questo mi rincresce molto perché vuol dire che da tanti anni a questa parte, non siamo ancora riusciti a metterci al passo con i cambiamenti climatici a cui il nostro territorio si sta esponendo.

Al netto di questo, bene ha fatto la Regione Basilicata e il Consorzio di Bonifica nelle persone dell’Assessore Carmine Cicala e dell’Avvocato Giuseppe Musacchio, a prevedere le motopompe per sopperire alla mancanza di pioggia dal cielo e prevedere per i prossimi mesi uno schema che non lasci indietro nessuno.

Perché la cosa fondamentale è sempre quella di non lasciare indietro nessuna produzione e nessun agricoltore perché per noi amministratori ognuno di loro rappresenta una risorsa da tutelare, a prescindere dal tipo di coltivazione che produce e dalle quantità.

Fin quando non si metteranno da parte i personalismi, le diatribe e le strumentalizzazioni non si otterranno i risultati sperati. I problemi vanno affrontati e discussi insieme perché è solo con il gioco di squadra e con l’unità dei tanti comitati, associazioni, imprenditori e agricoltori che possiamo far sentire e toccare con mano le sofferenze che il settore più importante della nostra regione sta subendo.”