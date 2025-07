Rinascita Lagonegro, riconferma per il fisioterapista Nico Di Pierro

Importante riconferma nello staff tecnico 2025/2026 della Rinascita Volley Lagonegro: si tratta del fisioterapista Nico Di Pierro.

Professionista stimato, Di Pierro si appresta ad affrontare la sua quinta stagione consecutiva al servizio del club biancorosso, consolidando un rapporto fondato su competenza, serietà e spirito di collaborazione. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento imprescindibile all’interno dello staff sanitario e tecnico in vista dell’inizio della preparazione estiva.

La Società esprime viva soddisfazione per la prosecuzione di questa collaborazione, che si inserisce nell’ottica di garantire continuità e qualità nell’assistenza fisioterapica degli atleti, in sinergia con lo staff tecnico guidato dal duo Kantor-Viggiano.

“Con grande entusiasmo inizio questa nuova stagione al fianco della Rinascita, sono pronto a mettere a disposizione tutte le mie competenze per garantire il massimo supporto sanitario e fisioterapico alla squadra – dichiara Di Pierro – La splendida promozione in serie A2 conquistata la scorsa stagione rappresenta il frutto di un lavoro straordinario, della passione di tutto il gruppo e della solidità di una società che crede nel valore delle persone. Lavorare al fianco di uno staff di altissimo livello, guidato da Coach Waldo Kantor, con il supporto di Dino Viggiano e del preparatore atletico Ghizzoni, è per me motivo di orgoglio e stimolo continuo a crescere professionalmente. Ringrazio la società per la fiducia e ribadisco il mio impegno a lavorare con dedizione, spirito di squadra e attenzione quotidiana al benessere fisico degli atleti, perché solo attraverso la cura del dettaglio si costruisce la prestazione. Sono convinto – conclude il fisioterapista – che, unendo competenze, passione e unità d’intenti, potremo affrontare questa stagione con forza e determinazione, superando ogni ostacolo come un’unica squadra”.