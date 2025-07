Nikolinho: dal cuore della Basilicata alle consolle di Roma

Cresciuto a Senise, nel cuore della Basilicata, Nikolinho ha scoperto la sua passione per la musica fin da piccolo. Dai primi mix improvvisati nella sua cameretta ai sogni coltivati con determinazione, il suo percorso è stato chiaro fin dall’inizio: trasformare l’amore per la musica in una vera professione.

Il passo decisivo arriva a Taranto, all’Accademia dei Due Mari, dove si forma sotto la guida di Silvio Carrano, DJ e producer di fama internazionale nonché fondatore di Total Freedom Recordings, la label house italiana più venduta nel 2022. Qui, Nikolinho affina tecnica, stile e identità musicale, costruendo set originali e un sound riconoscibile.

Dopo anni di esperienze, piccoli eventi e tanta gavetta, arriva finalmente una svolta importante: Sundance Eventi, realtà consolidata nella scena romana, lo chiama per esibirsi durante uno degli happy hour più frequentati della Capitale. A conquistarli è il suo sound: fresco, potente, e allo stesso tempo profondo e personale.

«Quando ho ricevuto la chiamata, il cuore mi è esploso di gioia. Era il segnale che qualcosa stava cambiando davvero.»

Davanti a un pubblico nuovo, urbano e attento, Nikolinho riesce a conquistare la pista. Il suo set fa ballare, coinvolge, vibra. È la conferma che sta percorrendo la strada giusta.

«Sentire le persone ballare con la mia musica è stato pazzesco. Roma mi ha dato una possibilità e io ci ho messo l’anima.»

Il 25 luglio, Nikolinho partecipa allo Ionideejaycontest, competizione per DJ emergenti organizzata durante uno dei festival più attesi dell’estate sulla costa ionica. Un’occasione preziosa per farsi notare da una giuria di professionisti e da un pubblico appassionato.

Tra concorrenti provenienti da tutta Italia, Nikolinho è l’unico rappresentante della Basilicata. E lascia il segno: si qualifica tra i primi sette, accedendo così alla semifinale.

«Sul palco ho portato la mia terra, la mia energia e tutta la musica che ho dentro. Vedere la gente carica e la giuria sorridere è stato incredibile.»

Con i piedi ben piantati nelle sue origini lucane e lo sguardo puntato verso nuovi orizzonti, Nikolinho si sta affermando come uno dei nomi più promettenti della scena elettronica emergente. La sua musica è un mix di tecnica, passione e visione artistica, in continua evoluzione.

Il futuro lo attende tra nuovi set, produzioni in arrivo e il desiderio di portare il suo sound — e un po’ della sua Basilicata — su palchi sempre più grandi.

Il viaggio è solo all’inizio. Ma il ritmo giusto, quello, Nikolinho ce l’ha nel sangue.