Una notte di emozioni e applausi per “Basilicata ed Imma: partner in crime” al Festival Marateale 2025

Sotto il cielo stellato di Maratea, il Teatro sul mare dell’Hotel Santavenere ha fatto da cornice a una delle serate più attese del Festival Marateale 2025: “Basilicata ed Imma: partner in crime”. Un pubblico caloroso e numerosissimo ha celebrato il successo della serie tv “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” con Vanessa Scalera, coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission. Un fenomeno televisivo e culturale con ascolti record su Rai1, ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia.

Sul palco, in serata, i protagonisti della serie: Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Nando Irene, il regista Francesco Amato insieme alla presidente della Lucana Film Commission Margherita Romaniello, al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e alla produttrice per Ibc Movie Anastasia Michelagnoli.

Durante l’incontro, condotto da Roberto Ciufoli, sono stati svelati numerosi aneddoti e retroscena dal set. Il pubblico ha riso, si è emozionato e ha scoperto il lato più umano e quotidiano di una produzione che ha saputo entrare nel cuore degli italiani.

“Ogni volta che torno in Basilicata, sento che Imma è già lì ad aspettarmi – ha dichiarato Vanessa Scalera – È una donna che appartiene profondamente a questa terra, anzi Imma è la Basilicata. La sua forza, la sua ironia, la sua ostinazione sono lucane. E il pubblico lo sente, lo riconosce, lo ama.”

“Ogni stagione è un ritorno a casa – ha affermato Francesco Amato. I suoi paesaggi, i suoi silenzi, la sua luce: ogni scena è un omaggio a questa terra che ci ha adottati. Difficile sbagliare un’inquadratura a Matera, ma è una città che va preservata così da poter sempre riconoscere le tracce del suo passato”.

Secondo la presidente Margherita Romaniello “L’effetto Imma è molto più di un fenomeno televisivo: è un motore di crescita, di visibilità, di orgoglio. La Lucana Film Commission ha creduto in questo progetto, e oggi l’intero territorio lucano raccoglie i frutti di un lavoro che ha saputo unire cultura, economia e identità”.

“La Basilicata è diventata protagonista di una narrazione nazionale grazie a Imma Tataranni – ha dichiarato infine il governatore Vito Bardi – È una fiction che ha saputo raccontare il nostro territorio con verità e bellezza, e che ha portato la nostra regione nel cuore degli italiani. Continueremo a sostenere il cinema come strumento di sviluppo e promozione.”

Nel pomeriggio, il regista Francesco Amato ha tenuto una masterclass coinvolgente e partecipata, dedicata a giovani filmmaker e appassionati di cinema. L’incontro, parte del programma formativo del festival, ha offerto uno sguardo privilegiato sul processo creativo della serie, tra scrittura, regia e rapporto con il territorio. I partecipanti hanno potuto dialogare direttamente con Amato e con la presidente Lfc Romaniello ricevendo consigli, suggestioni e stimoli per il proprio percorso artistico.

Il direttore artistico del Marateale Nicola Timpone, nel ringraziare gli ospiti del festival, ha evidenziato che il “Marateale è la casa delle storie che lasciano il segno. E quella di Imma è una delle più forti, più vere, più amate. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, e questo ci conferma che il nostro festival è un ponte tra il talento e il territorio, tra il racconto e la realtà.”



Celebrati i luoghi simbolo della serie: da Matera a Metaponto, da Irsina ai vicoli lucani più nascosti che hanno fatto da cornice alle indagini della protagonista. Nelle prossime settimane prenderanno il via le riprese della quinta stagione della serie che vedrà ancora una volta la Città dei Sassi e la Basilicata brillare in prima serata su Rai1.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” è una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie – Rai Com, realizzata con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission. Con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia “Come piante tra i Sassi”, “Via del Riscatto”, “Maltempo” e “Rione Serra venerdì” editi da Einaudi Editore Spa. Soggetto di serie: Mariolina Venezia, Michele Pellegrini, Salvatore De Mola. Sceneggiatura: Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato. Produttori Rai Alessandra Ottaviani e Daniela Troncelliti. Produttori Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli per IBC Movie. Regia di Francesco Amato.