Pisticci sostiene la Stramarconia 2025: sport, memoria e comunità sotto le stelle

Il Comune di Pisticci è orgoglioso di sostenere anche quest’anno la Stramarconia, una manifestazione sportiva che è molto più di una corsa.

Nata per onorare la memoria di Emanuele Angelone, runner appassionato e amato da tutta la comunità, la Stramarconia porta avanti ogni anno il suo spirito, fatto di entusiasmo, impegno e amore per la vita. Unisce sport, inclusività e appartenenza, coinvolgendo atleti, famiglie, bambini e appassionati in una serata all’insegna dell’energia e della condivisione.

Un appuntamento diventato simbolo di comunità viva e solidale, capace di celebrare lo sport come strumento di coesione, benessere e ispirazione.

L’edizione 2025 sarà una Night Edition, con gara competitiva e non competitiva, per grandi e piccoli, runner esperti o per chi vorrà semplicemente esserci: i partecipanti correranno o passeggeranno come un’onda sotto un cielo stellato.

Durante la serata inoltre musica, attività ludiche per bambini, percorsi dedicati con trainer professionisti per il benessere fisico, alimentare e psicologico completeranno l’esperienza, trasformando la serata in una festa per tutti.

Stramarconia

Piazza Elettra – Marconia di Pisticci

Sabato 9 Agosto 2025

Vi aspettiamo numerosi per correre insieme nel cuore della nostra terra.

Info e iscrizioni: www.emanuele11e72.it/stramarconia

E’ quanto si apprende da una nota dell’amministrazione comunale.