Giovanni Conte primo eletto al CAL tra i rappresentanti dei Comuni sotto i 5.000 abitanti

Nella elezione dei 7 rappresentanti dei Comuni della Provincia di Potenza con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Basilicata, il consigliere comunale di Gallicchio Giovanni Conte è risultato il primo degli eletti con oltre il 50% dei voti espressi. Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Basilicata è un organo istituito per favorire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione e per promuovere la cooperazione tra la Regione e gli enti locali. Il CAL esprime pareri su diverse materie, tra cui il conferimento di funzioni agli enti locali, le circoscrizioni comunali, e il Piano strategico regionale. Composizione: Il CAL è composto da 4 membri di diritto (i sindaci di Potenza e Matera e i presidenti delle rispettive Province) e 20 membri eletti tra gli amministratori degli enti locali della regione. Conte ha ringraziato sindaci e amministratori che – scrive in un messaggio – mi hanno sostenuto e mi hanno permesso di essere il primo eletto, un sentimento di gratitudine particolare va all’Assessore Francesco Cupparo, che mi ha supportato in questa consultazione tra amministratori dei piccoli comuni, riconoscendo le mie competenze e capacità. Per me – aggiunge – è un impegno gravoso a favore di tutte le comunità locali dei nostri più piccoli paesi che hanno bisogno innanzitutto nelle opportunità di rinascita superando le più grandi emergenze demografiche e sociali. Grazie per la fiducia che avete riposto in me, fiducia che saprò ricambiare con il massimo impegno e la professionalità che mi contraddistinguono.