Ddl “ColtivaItalia”: un miliardo per l’agricoltura

L’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, interviene sul disegno di legge “ColtivaItalia”, presentato oggi dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a Palazzo Chigi. “Con “ColtivaItalia” – sottolinea Cicala – il Governo introduce una misura senza precedenti: un miliardo di euro di risorse aggiuntive per il settore agricolo.

Si tratta di un intervento strategico, collegato alla prossima legge di bilancio, che rappresenta un segnale forte e concreto verso un comparto che è la spina dorsale della nostra economia.

Questa iniziativa dimostra la volontà dell’Italia di guardare al futuro, rafforzando la propria autonomia e sovranità alimentare.

È la risposta che i nostri agricoltori attendevano da tempo, soprattutto di fronte a un bilancio europeo che non offre soluzioni adeguate e a politiche comunitarie spesso ideologiche, penalizzanti e lontane dalle reali esigenze dei produttori”.

Il Ddl punta in modo particolare su tre settori strategici: cereali, carne e olio d’oliva. Tra le principali misure annunciate: sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui agrari, potenziamento del credito agevolato per i giovani e sostegno al ricambio generazionale, canoni calmierati per l’accesso ai terreni e impulso alla ricerca e all’innovazione.

“È un vero cambio di passo dopo anni in cui il settore è stato lasciato a se stesso – aggiunge Cicala -. Ringrazio il ministro Lollobrigida per l’impegno e l’ascolto dimostrati.

Come Regione Basilicata garantiremo la massima collaborazione per tradurre queste misure in opportunità concrete per i nostri agricoltori”.