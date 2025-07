Cadono dal montacarichi, morti tre operai a Napoli

Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli.

I tre stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo in via San Giacomo dei Capri. L’incidente si è verificato alle 9.40. Secondo quanto si apprende, è per un incidente durante la ristrutturazione in un edificio di 6 piani che si è verificato il grave incidente costato la vita ai tre operai. Sul posto al lavoro di vigili del fuoco e la Polizia di Stato.

I tre operai sono caduti da un’altezza di circa venti metri. Le tre vittime, da quello che al momento si è appreso, sarebbero tutti cinquantenni e di nazionalità italiana.

La dinamica

I tre operai si trovavano su un montacarichi con cestello della ditta per cui lavoravano ed erano impegnati nel rifacimento del tetto di uno stabile di sei piani, al quartiere Vomero. Il montacarichi si è quindi ribaltato, secondi i primi accertamenti per un cedimento strutturale e i tre sono precipitati nel vuoto da circa venti metri di altezza. La morte dei tre operai è stata accertata dal personale del 118, giunto sul posto insieme alla Polizia di Stato e ai primi soccorritori.

Filca-Cisl, supporto a famiglie, ‘come sempre ci costituiremo parte civile’

“La terribile tragedia di questa mattina avvenuta nel quartiere Vomero di Napoli ci lascia sgomenti e attoniti.

Ci sono tre famiglie che non vedranno più tornare a casa i propri cari, morti mentre erano al lavoro in un cantiere. È un dolore grandissimo, tutta la Filca è vicina ai familiari delle tre vittime e ai loro colleghi”.

Lo sostengono Ottavio De Luca, segretario generale aggiunto della Filca-Cisl nazionale, e Massimo Sannino, segretario generale della Filca-Cisl Campania. “La Filca, come avvenuto anche per altri incidenti mortali sul lavoro, si costituirà parte civile e assicura sin da ora il completo supporto alle famiglie degli edili deceduti”, annunciano.

