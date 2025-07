ANAB Puglia 25/07/2025 Giornata Mondiale per la Prevenzione dell’Annegamento

Il 25 luglio si celebra in tutto il mondo la Giornata per la Prevenzione dell’Annegamento, un’occasione cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno spesso sottovalutato ma drammaticamente attuale: ogni anno in Italia si registrano ancora circa 400 decessi per annegamento, molti dei quali evitabili.

In questa giornata il referente regionale per ANAB Puglia,

Dott. Domenico Saldutto,

Ci tiene a osservare e rimarcare l’importanza dei presidi di sicurezza, l’informazione la formazione e prevenzione sulle spiagge, nelle piscine, e in tutti i luoghi di aggregazione, occorre istruire educare e vigilare a una corretta campagna informativa con metodo Attenzione Interesse desiderio e azione, informando e prevenendo le possibili situazioni di pericolo in particolare con la bandiera rossa issata in condizioni proibitive perche’ con il mare non si scherza.

Ciascuno è chiamato a dare il suo contributo, è proprio su questo punto ANAB sta lavorando quotidianamente a tutti i livelli, a tutela della categoria degli Assistenti Bagnanti, e per la sicurezza balneare di tutti!

E’ un esempio concreto prima dell’inizio della stagione estiva 2025.

Il protocollo storico e rinnovatore sottoscritto con la FISA e il Presidente Carmine Perrotta,

” Unione di Forze per la sicurezza in acqua”

L’accordo segna un significativo passo avanti nella professionalizzazione e nella protezione della figura dell’assistente bagnanti, garantendo standard di sicurezza più elevati e un unico linguaggio per tutti coloro che frequentano ambienti acquatici e non solo.

Il motto di questa collaborazione è: Non è importante chi siamo, ma ciò che facciamo ci identifica.

ANAB ha aderito alla rete nazionale di Proiocosafaccio? Alla sezione Volontariato l’anima del Paese – Testimonial del Valore Umano!

Il Referente ANAB Puglia Domenico Saldutto nonche’ fondatore dell’Iniziativa Proiocosafaccio? e Reporter Creator Media Press

rivolge un sentito plauso agli assistenti bagnanti per il lavoro che stanno svolgendo sulle spiagge del territorio di Barletta, Margherita di Savoia- Zapponeta e sul Gargano con una particolare menzione alla Compagnia degli Angeli del Mare operativa in diverse località turistiche da Pescara, movimento acquatico fondato dal Presidente Marco Schiavone e dalla socia Carmen Padalino, che ha manifestato fattivamente interesse all’ ANAB e all’iniziativa Proiocosafaccio?

Angeli del Mare in collaborazione con la FISA, che con la loro presenza garantiscono sicurezza e supporto ai cittadini e bagnanti, con i loro interventi di prevenzione e salvataggio mettono in protezione e salvando vite umane come sta accadendo con regolare frequenza in questi ultimi mesi sulla costa da Barletta a Mattinatella.

Rivolgo un doveroso sentito cordoglio ai familiari delle vittime decedute per annegamento e malore in mare, con l’auspicio che queste tragedie siano da monito e richiamo alla responsabilità individuale e collettiva e come dicono i colleghi ANAB in Veneto, bisogna fare ciò che si sà e non si può improvvisare, perche’ il professionista sa bene cosa fare e inoltre non meno fondamentale occorre l’interazione con il turista.