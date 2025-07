Tim Burton ‘in Mercoledì ritrovo la mia visione del mondo’

E’ immediatamente diventata un fenomeno mediatico e di costume, alla sua uscita, tre anni fa, Mercoledì, la serie fantasy/comedy con un tocco horror di Netflix dedicata alla primogenita, geniale, laconica e pericolosa (qui raccontata nell’adolescenza) dell’iconica Famiglia Addams, che ha trovato una straordinaria interprete in Jenna Ortega.

Un successo che non ha preso di sorpresa Tim Burton, coregista e coproduttore esecutivo della serie, che torna sulla piattaforma con la seconda stagione (e la terza ha appena avuto luce verde), distribuita in due parti, la prima disponibile dal 6 agosto e la seconda dal 3 settembre.

“Io sono cresciuto con la Famiglia Addams e adoro i disegni originali di Charles Addams” spiega all’ANSA il regista, arrivato a Roma per il Doom Tour legato al lancio della seconda stagione, che nella capitale ha portato la terrazza del Pincio a diventare per un pomeriggio e una serata il Lido Mercoledì, luogo anche di un incontro del cineasta con i fan, seguito dal concerto di Ghali.

“Il motivo principale per cui mi sono avvicinato a questo progetto è perché adoro il personaggio di Mercoledì. Ho sempre provato una forte sintonia con lei e ho sempre sentito di condividere la sua visione del mondo sulla famiglia, sulla scuola, sulla società”.

In questa seconda stagione, sempre firmata come showrunner da Alfred Gough e Miles Millar, ritroviamo la protagonista, dopo un’estate molto impegnata, al ritorno per un nuovo anno scolastico alla Nevermore Academy, specializzata nell’educare ‘freak e reietti’ (tra gli studenti famosi del passato Edgar Allan Poe).

Dopo gli avvenimenti e le lotte quasi mortali dei mesi precedenti nella scuola è arrivato un nuovo preside (Steve Buscemi) e Mercoledì è considerata, suo malgrado, un’eroina. Per lei però non mancano le nuove sfide: i rapporti più difficili con la madre Morticia (Catherine Zeta-Jones), nonostante i tentativi di mediare da parte di papà Gomez (Luis Guzmán); l’arrivo come nuovo allievo del fratellino Pugsley (Isaac Ordonez); un legame che si complica con l’amica e compagna di stanza, la ‘colorata’ licantropa Enid Sinclair (Emma Myers), e una serie di nuovi inquietanti presagi e pericoli, con un omaggio ancora più marcato al gotico e a varie icone horror.

Nel cast, fra ritorni e new entry, ci sono, tra gli altri, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Noah B. Taylor, Hunter Doohan. Lady Gaga è già annunciata tra le guest star (“è stato bellissimo lavorare con lei, è un’artista di grandissimo talento” commenta Burton) insieme fra gli altri (sorprese escluse) a Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Haley Joel Osment e Frances O’Connor. Tra i temi centrali in questa seconda stagione c’è il rapporto fra genitori e figli, non solo in casa Addams: “È una cosa che ho davvero amato della serie, perché questo è davvero un racconto straordinario, ma allo stesso tempo senti l’umanità dei personaggi.

E in questa stagione si esplorano i legami in tre generazioni della famiglia, un aspetto che ho trovato molto stimolante approfondire”.

Gli Addams sono “personaggi estremi, ma rappresentano persone vere e la realtà, perché la maggior parte delle famiglie che conosco sono bizzarre, ognuna a suo modo. Non ne conosco una che non lo sia” aggiunge il regista sorridendo.

Per Burton, Mercoledì è il primo impegno in un progetto per il piccolo schermo: “È un formato molto interessante, mi permette di provare cose diverse e io realizzo ogni episodio (ne firma quattro su otto nella seconda stagione, come aveva fatto per la prima) come se stessi girando un film.

C’è qualcosa di molto coinvolgente nel poter vedere questi personaggi crescere, diventare più sicuri, con il trascorrere del tempo”.

È pronto anche a una terza stagione? “Adoro il cast, adoro i personaggi… affrontiamo una stagione alla volta” risponde sornione.

I progetti comunque al regista, stando alle notizie delle ultime settimane, non mancano: da un nuovo film animato a un remake, di cui si parla da tempo, di un classico dei B movie anni ’50, Attack of the 50 Foot Woman, che potrebbe avere come protagonista, secondo le ultime indiscrezioni, Margot Robbie.

ANSA