Stewart Copeland a Roma, i Police in chiave orchestrale

Stewart Copeland, leggendario fondatore e batterista dei Police, sarà a Roma domenica 27 luglio, ospite del Summer Fest nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Il musicista presenta ‘Police Deranged For Orchestra’, un’opera orchestrale in cui rivisita i brani più famosi della band che ha fatto la storia della musica.

Con la sua vasta esperienza come compositore in ambito operistico, orchestrale e del balletto, Copeland ripropone le hit dei Police in un’esperienza sinfonica inedita e travolgente.

Il pubblico romano potrà così ascoltare in un’altra veste la produzione dei Police dopo il concerto che Sting il 7 luglio ha tenuto sempre nella Cavea in trio con il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas.

Copeland propone una nuova prospettiva su classici come “Roxanne”, “Don’t Stand So Close To Me” e “Message In A Bottle”, affiancato da un ensemble di musicisti di talento e da un’orchestra composta da ventisette elementi, in una serata ricca di energia in cui si focalizza sull’ascesa della sua carriera in campo musicale, per poi dipanarsi attraverso quattro decadi.

L’idea per questo concerto è nata quando Stewart Copeland ha iniziato a lavorare alla colonna sonora di un film sui Police.

Le esigenze del cinema richiedevano un approccio diverso alla musica, portando alla necessità di rielaborare queste canzoni pop. Analizzando e scomponendo la musica dei Police per adattarla alle scene del film, Copeland ha trovato una nuova ispirazione, trasformando queste tracce in un’esperienza orchestrale particolare.

ANSA