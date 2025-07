Individuata la firma genetica del più aggressivo tumore del pancreas

E’ stata individuata la firma genetica dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più comune e più aggressiva di tumore del pancreas: si tratta di 10 geni che aiutano le cellule maligne ad adattarsi allo stress e a proliferare, come indica lo studio guidato dalla Scuola di Medicina dell’Università della California a San Diego e pubblicato sulla rivista Cell Reports.

Questa firma del tumore potrebbe fungere da sistema di allerta precoce, aiutando a individuare la malattia quando è ancora nelle fasi iniziali: sarebbe un importante passo avanti per la terapia di questo tipo di tumore, che ha esito spesso letale proprio perché la diagnosi viene frequentemente fatta troppo tardi.

Ricerche precedenti avevano mostrato che lo stress e l’infiammazione causati dalle cellule del pancreas che iniziano a mutare attivano una proteina chiamata Stat3, che promuove lo sviluppo del tumore e la sua resistenza alle terapie, ma finora non era chiaro in che modo.

A fare la luce sul meccanismo sono ora i ricercatori coordinati da David Cheresh: hanno scoperto che Stat3 attiva una serie di geni, 10 in tutto, che accelerano la progressione del cancro. Questa firma genetica, che gli autori dello studio hanno chiamato ‘Stress‘, è stata osservata sia nei topi che in cellule umane del pancreas.

Rispetto ad altri metodi esistenti, la firma Stress è in grado di prevedere meglio non solo se le cellule si svilupperanno in un cancro vero e proprio, ma anche quanto il tumore sarà aggressivo.

Per questo motivo, potrebbe aiutare i medici a identificare quali pazienti hanno maggiori probabilità di sviluppare tumori aggressivi e quali risponderanno meglio alle terapie oggi disponibili.

